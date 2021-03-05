肯特郡议会改由Rimini Street为其甲骨文应用程序和数据库软件提供支持服务

拉斯维加斯和伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--企业软件产品和服务提供商、为甲骨文和SAP软件产品提供领先的第三方支持服务的提供商、Salesforce合作伙伴 Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，英格兰最大的郡议会肯特郡议会(Kent County Council)改由Rimini Street为其Oracle E-Business Suite 12.1应用程序和Oracle Database软件提供支持服务。

即便IT预算有限，也能实现数字化转型

与英国的其他公共部门机构一样，肯特郡议会也面临着巨大的压力，需要有效地分配年度预算，来应对该郡县所面临的诸多挑战。肯特郡议会的核心用户和自助用户数量分别达到1,759和21,096，他们分布在肯特郡议会以及学校和地方政府团队各处，所以IT基础设施构成了其支出相当大的一部分。为了升级改造现有商业应用程序，同时进一步推动节省开支，该团队进行了严格的方案评估，并最终选择Rimini Street的第三方支持服务，来提高对甲骨文产品的支持效率。

同样重要的是，Rimini Street可以提供优质的服务，并且拥有一支首席支持工程师专家团队，以及由作为团队后盾的技术专家构成的强大架构。自改换至Rimini Street之日起，肯特郡议会可以继续使用其现有的甲骨文应用程序和数据库软件至少15年来满足自身的需求——这是该郡县开始制定其长期转型计划时考虑的一项关键因素。这种方法可以尽可能减少肯特郡议会的风险，因为采用Rimini Street的支持服务可以赢得更多时间，来决定其未来IT战略的正确路径。

肯特郡议会战略专员Vincent Godfrey表示：“对任何组织来说，升级企业应用程序环境都是极其慎重的决定，一旦做出，您就需要考虑视具体原因而做出的选择以及所有必要的成本。目前来看，调用关键的资源或者因为升级而中断我们稳定的任务关键型软件运行都非明智之举，尤其是在需要应对Covid-19疫情的当下。改由Rimini Street提供支持服务为我们赢得了宝贵的时间，并节省了大量的资源——我们可以申请基本服务支持，同时知道我们还可以获享专家支持服务，从而让我们能够适当地规划公司的转型战略，以满足组织内部需求。”

避免不必要的强制升级

除了Rimini Street专家专注于为肯特郡议会的甲骨文应用程序和数据库软件提供支持服务，该郡县还能获得专家指导，来帮助其探索充分利用这些现有授权应用程序的方案。

Rimini Street执行副总裁兼首席运营官Gerard Brossard表示：“我们很高兴与肯特郡议会合作，帮助他们实现业务目标，不仅让该组织能够提升效率，而且能够升级改造其系统——这是他们按照供应商的要求升级到最新软件版本所无法实现的。去年，英国公共部门面临着巨大的挑战，但肯特郡议会的例子表明，公共部门机构可以拥有更多的灵活性来满足其组织的真正需求。2021年也同样如此，政府需要寻求收支平衡，同时升级改造IT系统，所以我们认为，第三方支持服务在促进公共部门继往开来的道路上可以发挥关键的作用。”

关于Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球领先的企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品第三方支持服务的主要提供商以及Salesforce合作伙伴。公司致力于提供优质、超快响应和一体化应用管理和支持服务，能够让企业软件授权用户节省大量的成本，解放资源用于创新，并实现更好的业绩。截至目前，已有来自各行各业的超过4,000家全球性组织、财富500强公司、财富全球100强公司、中型企业、公共事业部门和其他机构都选择Rimini Street作为其信赖的应用企业软件产品和服务提供商。垂询详情，请访问http://www.riministreet.com，通过@riministreet在Twitter上关注我们，并通过Facebook和LinkedIn关注我们。(IR-RMNI)

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述并非是历史事实，而是《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常含有以下词语：“可能”、“应”、“会”、“计划”、“打算”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“继续”、“未来”、“将”、“预计”、“展望”或其他类似词语、短语或表述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于我们对未来事件、未来机会、全球扩张及其他增长计划的期望以及我们对此类计划的投资的陈述。这些陈述是基于各种假设和管理层当前的期望，并非对实际业绩的预测，也不是对历史事实的陈述。这些陈述取决于与Rimini Street业务有关的多个风险和不确定性因素，而且实际结果可能会发生重大变化。这些风险和不确定性因素包括但不限于，COVID-19疫情影响的持续时间和疫情对我们业务的经济、运营和财务影响，以及我们、政府当局、客户或其他方面为防范COVID-19疫情所采取的措施；扰乱我们的业务、我们现有或潜在客户业务的灾难性事件，Rimini Street运营业务环境的变化，包括通胀和利率以及影响Rimini Street所在行业的一般性金融、经济、监管和政治条件；待决诉讼或政府调查或任何新诉讼的不利进展；以有利条款筹集额外股本或进行债务融资的需要和能力，以及我们能否从运营中产生现金流，以帮助为我们增长计划中增加的投资提供资金；我们的现金和现金等价物是否足以满足我们的流动性要求；我们发行在外的13.00% A轮优先股的条款和影响；税收、政府法律和法规的变化；竞争产品和定价活动；无法实现盈利性增长；客户采用我们最近推出产品和服务的情况，包括我们的Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及针对Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 产品的服务以及我们预计将于近期推出的其他产品和服务；Rimini Street管理团队损失一名或多名成员；RMNI股本证券长期价值存在不确定性；以及Rimini Street将于2021年3月3日呈报的Form 10-K年报所列标题“风险因素”项下所讨论的风险，Rimini Street呈报的Form 10-K未来年报、Form 10-Q季报、Form 8-K当前报告，以及Rimini Street向美国证券交易委员会提交的其他文件不时更新的风险。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日Rimini Street的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Rimini Street预计后续事件和发展将导致Rimini Street的评估发生变化。然而，尽管Rimini Street可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Rimini Street特别声明，除法律规定之外，公司没有这方面义务。这些前瞻性陈述不应被看作代表Rimini Street在本新闻稿发布之日后任何日期的观点。

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