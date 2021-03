ZURICH--(BUSINESS WIRE)--Xlife Sciences AG en het in Solothurn gevestigde anfass Life Technologies AG zijn een joint venture aangegaan. Daarom heeft het gezamenlijk opgerichte Quadira Biosciences AG toegang tot het 3D CoSeedis (TM) -technologieplatform van abc biopply ag. Deze unieke 3D-celtechnologie maakt de replicatie van menselijk weefsel mogelijk voor betrouwbare testen en karakterisering van antilichamen zonder dierproeven. Het technologieplatform van Xlife voor de ontwikkeling van antilichamen zal nog efficiënter worden gebruikt.

Vanaf vandaag heeft Xlife Sciences AG al 30 verbindingen met een blockbuster-potentieel geïdentificeerd met zijn antilichaamscreeningsplatform. Van deze therapeutische antilichamen is al aangetoond dat ze veilig en effectief zijn bij mensen. Xlife kan deze antilichamen met de grootste nauwkeurigheid modificeren en de kwaliteit van het actieve ingrediënt verhogen. Dit zijn voornamelijk geavanceerde, zeer krachtige antilichamen met een hogere cytotoxische activiteit en een verbeterd bijwerkingenprofiel voor kankertherapie. Het doelmarktpotentieel van de vooraf geselecteerde antilichamen ligt in de orde van grootte van enkele miljarden dollars.

