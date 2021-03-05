IDEMIA将参加英国政府数字身份试点

法国库尔布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--依照英国政府提出的标准，文件核查服务(DCS)将在确保安全性和用户体验的基础上，提供一种有效的新方法来帮助核实英国护照持有人的身份。这不仅将有助于加强欺诈防范、提高核查速度，还支持人们在面对面和在线交易中证明自己的身份。

DCS此前仅可用于政府交易，但现在参与试点的私营部门企业也可用其来对照政府持有的数据，核实英国公民提供的护照信息。

在征得公民的同意后，服务提供商将使用IDEMIA的IDway解决方案，迅速核实人们护照上的各条信息是否与英国政府护照办公室的数据库相匹配。根据DCS给出的“是”或“否”的回复，就能确认护照信息是否有效。人们的私人数据始终受到保护。

英国政府数字基础设施部长Matt Warman表示：“英国的数字经济正在蓬勃发展。我们力求在不影响个人信息安全的情况下，让人们可以更轻松地在线证明自己的身份，同时帮助企业安全地进行身份核查。相关工作仍在稳步推进，而该试点项目是我们向前迈出的重要一步。人们不仅能更快使用到金融服务，还能确保有更多人享受到潜力巨大的科技所带来的红利。”

IDEMIA公共安全与身份识别事业部执行副总裁Philippe Barreau表示：“IDEMIA很自豪能参与英国政府的这项重要试点。数字身份将在国家经济发展中扮演核心角色。IDEMIA从一开始就积极投资英国的数字身份生态系统，并高度重视与英国政府的长期合作。该试点项目是朝着提高数字身份在市场上的可信度迈出的重要一步。这将使公民能够进行尽可能安全、无摩擦的交易。”

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IDEMIA是增强型身份识别(Augmented Identity)领域的全球领导者，致力于提供一个可信环境，让市民和消费者能够在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网和旅行）。

当今时代，确保身份安全至关重要。增强型身份识别技术可确保隐私和信任，并保证安全、已认证和可验证交易。通过支持该技术，我们重新定义了思考、生产、使用和保护身份信息的方式。身份信息是我们最重要的资产之一，增强型身份识别技术可有效保护我们的身份安全，无论何时何地，无论是个人安全还是物品安全。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网(IoT)领域的国际客户提供增强型身份识别服务。IDEMIA在全球拥有近1.5万名员工，为180个国家的客户提供服务。

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