IDEMIA將參加英國政府數位身分試點

法國古貝弗瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--依照英國政府提出的標準，文件查驗服務(DCS)將在確保安全性和使用者體驗的基礎上，提供一種有效的新方法來幫助查驗英國護照持有人的身分。這不僅將有助於加強詐騙防範、提高查驗速度，還支援人們在面對面和線上交易中證明自己的身分。

DCS以往僅可用於政府交易，但現在參與試點的民營部門企業也可用其來對照政府持有的資料，查驗英國公民提供的護照資訊。

在徵得公民的同意後，服務提供者將使用IDEMIA的IDway解決方案，迅速查驗人們護照上的各項資訊是否與英國政府護照辦公室的資料庫相符。根據DCS給出的「是」或「否」的回復，就能確認護照資訊是否有效。人們的私人資料始終受到保護。

英國政府數位基礎架構部長Matt Warman表示：「英國的數位經濟正在蓬勃發展。我們力求在不影響個人資訊安全的情況下，讓人們可以更輕鬆地線上證明自己的身分，同時幫助企業安全地進行身分查驗。相關工作仍在穩步推動，而該試點專案是我們向前邁出的重要一步。人們不僅能更快使用到金融服務，還能確保有更多人享受到潛力巨大的科技所帶來的紅利。」

IDEMIA公共安全與身分識別事業部執行副總裁Philippe Barreau表示：「IDEMIA很自豪能參與英國政府的這項重要試點。數位身分將在國家經濟發展中扮演核心角色。IDEMIA從一開始就積極投資英國的數位身分生態系統，並高度重視與英國政府的長期合作。該試點專案是朝著提高數位身分在市場上的可信度邁出的重要一步。這將使公民能夠進行盡可能安全、無摩擦的交易。」

關於IDEMIA

IDEMIA是增強型身分識別(Augmented Identity)領域的全球領導者，致力於提供一個可信環境，讓市民和消費者能夠在實體和網際空間展開重要的日常活動（如支付、聯網和旅行）。

當今時代，確保身分安全至關重要。增強型身分識別技術可確保隱私和信任，並保證安全、已認證和可驗證交易。透過支援該技術，我們重新定義了思考、生產、使用和保護身分資訊的方式。身分資訊是我們最重要的資產之一，增強型身分識別技術可有效保護我們的身分安全，無論何時何地，無論是個人安全還是物品安全。我們為金融、電信、身分識別、公共安全和物聯網(IoT)領域的國際客戶提供增強型身分識別服務。IDEMIA在全球擁有近1.5萬名員工，為180個國家的客戶提供服務。

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