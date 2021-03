REDWOOD CITY, Californië & BERKELEY, Californië & URBANA, Illinois--(BUSINESS WIRE)--Het C3.ai Digital Transformation Institute (DTI) heeft vandaag aangekondigd dat het wereldwijde energiebedrijf Shell de nieuwste industriële partner is die zich aansluit bij het consortium van universiteiten, nationale laboratoria en bedrijven die deel uitmaken van het instituut. Shell’s Chief Scientist – Computation and Data Science Detlef Hohl zal het bedrijf vertegenwoordigen in het consortium.

Het DTI Industry Partner Program stelt toonaangevende bedrijven van over de hele wereld in staat om samen te werken met DTI-onderzoekers en -activiteiten en om datasets bij te dragen die na anonimisering beschikbaar zullen zijn voor onderzoek. Industriepartners worden ook aangemoedigd om samen te werken met onderzoekers van het instituut en samen te werken aan onderzoeksprojecten en om deel te nemen aan DTI-conferenties.

