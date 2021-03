Gillette® annuncia il ritorno della Gillette Gaming Alliance

This year’s Alliance will be comprised of 11 streamers who will be creating custom content streams for their specific regions on Twitch, YouTube, and social media platforms.

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Gillette (NYSE: PG), il leader mondiale nel settore dei prodotti da uomo per il grooming e pioniere nel settore dei giochi online e degli sport elettronici (“esport”), oggi ha annunciato il ritorno della Gillette Gaming Alliance – una squadra di streamer da tutto il mondo prescelti per rappresentare il marchio e creare contenuti per un pubblico internazionale. Gillette sta innalzando il livello del programma, già al suo terzo anno, trasformandone l’approccio globale in modo da formare un’élite di streamer da vari paesi del mondo. L’Alliance di quest’anno sarà composta da 11 streamer che creeranno contenuti personalizzati per le loro specifiche regioni geografiche sulle piattaforme di Twitch, YouTube e dei social.

La 2021 Alliance presenterà il roster più ampio sinora formato, consistente di gamer dal numero più grande di paesi a tutt’oggi. Una novità di quest’anno: i componenti dell’Alliance invieranno i contenuti in streaming insieme in gruppi più piccoli e condivideranno il pubblico in varie occasioni nel corso dell’anno. Parleranno del loro stile personale e delle abitudini riguardanti la rasatura oltre a illustrare i prodotti essenziali e le ultime innovazioni di Gillette, quali ProGlide, SkinGuard e Planet KIND, lanciato recentemente negli Stati Uniti. Inoltre, nel 2021 ritornerà anche il popolare programma Bits for Blades, per offrire ai fan l’opportunità di guadagnare Twitch Bits acquistando prodotti Gillette dal sito Gillette.com.

Il roster della Gillette Gaming Alliance 2021

Dr Lupo, uno dei più famosi streamer al mondo e un veterano di Gillette, ritorna dopo uno straordinario 2020 in cui ha contribuito a vendere i Bits for Blades sino al tutto esaurito, ha rappresentato Gillette nell’evento di beneficenza per la COVID-19 Stream Aid con Twitch ed è apparso in uno spot Gillette. Si unirà a Lupo per il Nord America il rookie di Alliance Deejay Knight, un veterano del servizio militare trasformatosi in gamer professionista la cui fama nella community dello streaming sta aumentando in modo esponenziale.

Ritornano anche i nostri membri dell’Alliance del roster 2020, Elded e Alanzoka, che rappresentano, rispettivamente, il Messico e il Brasile. I membri dell’Alliance del roster 2019, CiccioGamer89 dall’Italia e Papaplatte dalla Germania, compaiono per la seconda volta nel roster GGA. Quest’anno, Gillette ha stretto una partnership con il primatista dello streaming theGrefg che rappresenta la Spagna, con Locklear dalla Francia, Buster dalla Russia e il gamer celebrità delle corse automobilistiche di Formula 1 Lando Norris dal Regno Unito. Il Giappone avrà un rappresentante che sarà nominato a una data successiva.

“Gli esport e il gioco continuano ad esplodere in popolarità, specialmente attraverso le sfide poste dalla pandemia. È stato incredibile vedere la crescita della Gillette Gaming Alliance e siamo entusiasti di aggiungere questo grande roster di talenti alla nostra eredità nel gioco e negli esports", ha detto Gary Coomb, Ceo di P&G Global Grooming. “Siamo molto lieti di continuare a offrire ai membri dell’Alliance, ai giocatori e ai consumatori prodotti avanzati per il grooming per aiutarli a far fronte a ogni giornata, e a ogni gioco, con sicurezza.”

“Sono onorato di continuare la mia partnership con Gillette,” ha detto Dr Lupo. “Conto di operare sulla scia degli eventi e dei contenuti in streaming che abbiamo creato insieme, comprese le mie attività di beneficenza. Ammiro Gillette, ne uso i prodotti ogni giorno e credo fermamente nei valori che rappresentano.”

Per maggiori informazioni, visitare il sito web ufficiale di Gillette qui e su Twitter e Facebook.

Informazioni su Gillette

Da oltre 115 anni, Gillette offre una tecnologia di precisione e prodotti dalle prestazioni ineguagliate – migliorando le vite di oltre 800 milioni di consumatori in tutto il mondo. Dalla rasatura al grooming del corpo, alla cura delle pelle e alla protezione dal sudore, Gillette propone una varietà di prodotti – rasoi, prodotti per rasatura (gel, schiume e creme), creme per la pelle, prodotti dopo barba, soluzioni anti sudore, deodoranti e bagnoschiuma. Per ulteriori informazioni e le notizie più recenti su Gillette, visitare www.gillette.com. Per esplorare la nostra linea completa di prodotti, visitare www.gillette.com. Gillette può essere seguita su Twitter, Facebook e Instagram.

Informazioni su Procter & Gamble

P&G serve i consumatori di tutto il mondo con uno dei più solidi portafogli di affidabili marchi di qualità ineguagliati – Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® e Whisper®. P&G opera in circa 70 paesi del mondo. Visitare http://www.pg.com per le ultime novità e informazioni relative a P&G e ai suoi marchi. Per altre notizie su P&G, visitare www.pg.com/news.

