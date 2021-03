C3.ai Digital Transformation Institute gibt Shell als neuen Industriepartner bekannt

REDWOOD CITY, Kalifornien und BERKELEY, Kalifornien und URBANA, Illinois--(BUSINESS WIRE)--Das C3.ai Digital Transformation Institute (DTI) gab heute bekannt, dass das globale Energieunternehmen Shell der neueste Industriepartner ist, der dem Konsortium aus Universitäten, nationalen Labors und Unternehmen, die das Institut ausmachen, beitritt. Der Chefwissenschaftler von Shell – Computer- und Datenwissenschaft Detlef Hohl – wird das Unternehmen im Konsortium vertreten.

Das „Industry Partner Program“ von DTI ermöglicht führenden Unternehmen aus der ganzen Welt, sich mit DTI-Forschern auszutauschen, an Aktivitäten teilzunehmen und Datensätze beizutragen, die nach der Anonymisierung für die Forschung zur Verfügung stehen. Industriepartner werden außerdem ermutigt, mit Forschern des Instituts zusammenzuarbeiten, an Forschungsprojekten zusammenzuarbeiten und an DTI-Konferenzen teilzunehmen.

Das DTI hat kürzlich seine zweite Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zur Finanzierung innovativen Forschungsprojekte veröffentlicht, die sich auf die Anwendung der digitalen Transformation und der KI im Energiebereich und in der Klimasicherheit konzentrieren.

„Shell hat sich eine klare Führungsposition im Bereich der neuen Energie gesichert und sein Engagement für ‚Powering Progress‘ bekräftigt, um den Übergang der Shell-Geschäfte zu Null-Emissionen zu beschleunigen“, sagte Tom Siebel, Gründer und CEO von C3 AI. „Shell wird ein wichtiger Partner sein, da DTI seine Initiativen für saubere Energie und Klima beschleunigt.“

„Bei Shell haben wir eine lange Geschichte im Bereich Data Science. Die KI hat in den letzten zehn Jahren unglaubliche Fortschritte gemacht und wird zweifellos eine der treibenden Kräfte für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Welt sein, aber wir erkennen, dass wir diese Probleme nicht alleine lösen können“, sagte Detlef Hohl. „Wir glauben, dass Partnerschaften zwischen Industrie, Technologieunternehmen und Wissenschaft von entscheidender Bedeutung sind, um die Auswirkungen der KI auf den Energiesektor zu beschleunigen. Wir freuen uns, Teil des renommierten C3DTI zu werden und unseren Beitrag zur Beschleunigung der Vorteile künstlicher Intelligenz in der Wirtschaft, Regierung und Gesellschaft zu leisten.“

„Wir begrüßen Shell im C3.ai Digital Transformation Institute und freuen uns darauf, gemeinsam die Wissenschaft der digitalen Transformation anzuwenden, um ihre innovativen und ehrgeizigen Ziele für die Energiewende voranzutreiben“, sagten S. Shankar Sastry, Co-Direktor von C3.ai DTI und Thomas M. Siebel, Professor für Informatik an der UC Berkeley.

„Shell und Microsoft sind bestrebt, eng zusammenzuarbeiten, um eine Zukunft ohne Emissionen zu erreichen“, sagte Judson Althoff, Executive Vice President von Worldwide Commercial Business bei Microsoft. „Shell wird ein wichtiger neuer Marktführer bei den Energie- und Klimaschutzinitiativen von C3.ai DTI sein.“

Über C3.ai Digital Transformation Institute

Das im März 2020 von C3 AI, Microsoft und führenden Universitäten gegründete C3.ai Digital Transformation Institute ist ein Forschungskonsortium, das sich der Beschleunigung des Nutzens von künstlicher Intelligenz für Wirtschaft, Regierung und Gesellschaft verschrieben hat. Das Institut beauftragt die weltweit führenden Wissenschaftler mit der Erforschung und Ausbildung von Praktikern in der neuen Wissenschaft der digitalen Transformation, die an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, Cloud Computing, Internet der Dinge, Big-Data-Analyse, Organisationsverhalten, öffentlicher Ordnung und Ethik operiert.

Zu den zehn Mitgliedsuniversitäten und -laboratorien des C3.ai Digital Transformation Institute-Konsortiums gehören: University of California, Berkeley, University of Illinois at Urbana-Champaign, Carnegie Mellon University, KTH Royal Institute of Technology, Lawrence Berkeley National Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, National Center for Supercomputing Applications an der University of Illinois at Urbana-Champaign, Princeton University, Stanford University, und University of Chicago. Weitere Industriepartner sind AstraZeneca und Baker Hughes.

Um das Institut zu unterstützen, wird C3 AI in den ersten fünf Jahren des Betriebs 57.250.000 USD in bar zur Verfügung stellen. C3 AI und Microsoft werden zusätzlich 310 Millionen USD in Form von Sachleistungen bereitstellen, einschließlich der Nutzung der C3-AI®-Suite und Microsoft-Azure-Computing sowie Speicher und technische Ressourcen zur Unterstützung der C3.ai-DTI-Forschung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.