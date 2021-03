Le C3.ai Digital Transformation Institute annonce la nomination de Shell en tant que nouveau partenaire industriel

REDWOOD CITY, Californie et BERKELEY, Californie et URBANA, Illinois--(BUSINESS WIRE)--Le C3.ai Digital Transformation Institute (DTI) a annoncé aujourd’hui que la société énergétique internationale, Shell, était le tout dernier partenaire industriel à rejoindre le consortium d’universités, de laboratoires nationaux, et d’entreprises qui constituent l’Institut. Le responsable scientifique de Shell, spécialisé en science du calcul et des données, Detlef Hohl, représentera l’entreprise au sein du consortium.

Le programme des partenaires industriels du DTI permet aux entreprises de premier plan, du monde entier, d’interagir avec les chercheurs du DTI et de participer à ses activités, apportant ainsi leur contribution aux jeux de données qui seront disponibles pour la recherche après leur anonymisation. Les partenaires industriels sont également encouragés à interagir avec les chercheurs de l’Institut, collaborer sur les projets de recherche, et participer aux conférences du DTI.

Le DTI a récemment lancé son deuxième appel aux propositions pour financer les projets de recherche avancés, axés sur l’application de la transformation numérique et l’IA pour traiter la sécurité énergétique et climatique.

« Shell a établi un leadership clair dans les nouvelles énergies, en ayant posé les bases de son engagement “Powering progress” destiné à alimenter le progrès en vue d’accélérer la transition de ses activités vers zéro émission nette », a déclaré Tom Siebel, fondateur et PDG de C3 AI. « Shell sera un partenaire d’autant plus important que le DTI accélère ses initiatives d’énergie propre et tournées vers le climat. »

« Chez Shell, nous bénéficions d’une longue expérience dans le domaine de la science des données. L’IA a accompli des progrès phénoménaux au cours de la dernière décennie et sera à n’en pas douter l’une des forces motrices qui permettront la transition vers un monde à moindres émissions de carbone ; nous reconnaissons cependant qu’il nous est impossible de résoudre ces problèmes par nous-mêmes », a commenté Detlef Hohl. « Nous sommes convaincus que les partenariats entre l’industrie, les sociétés technologiques et le monde universitaire sont essentiels pour stimuler l’impact de l’IA dans le secteur de l’énergie. Nous sommes ravis de rejoindre le célèbre C3DTI pour y jouer notre rôle en faveur d’un déploiement rapide et optimal des avantages offerts par l’intelligence artificielle aussi bien au niveau des entreprises, que des organismes gouvernementaux, et de la société dans son ensemble. »

« Nous sommes ravis d’accueillir Shell au sein du C3.ai Digital Transformation Institute et sommes impatients de collaborer pour appliquer les sciences de la transformation numérique de sorte à faire progresser ses objectifs de transition énergétique, à la fois innovants et ambitieux », ont confié pour leur part S. Shankar Sastry, codirecteur du C3.ai DTI, et le professeur de science informatique à UC Berkeley, Thomas M. Siebel.

« Shell et Microsoft se sont engagés à travailler en étroite collaboration pour atteindre un avenir à zéro émission nette », a commenté Judson Althoff, vice-président exécutif, Worldwide Commercial Business, chez Microsoft. « Shell sera un nouveau chef de file percutant dans les initiatives énergétiques et climatiques du C3.ai DTI. »

À propos du C3.ai Digital Transformation Institute

Créé en mars 2020 par C3 AI, Microsoft et des universités de premier plan, le C3.ai Digital Transformation Institute est un consortium de recherche, spécialisé dans l’optimisation des avantages de l’intelligence artificielle pour les entreprises, les gouvernements et la société. L’Institut fait appel à des scientifiques parmi les plus éminents, au monde, pour mener des recherches et former des praticiens à la nouvelle science de la transformation numérique, laquelle opère à l’intersection de l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, le cloud computing, l’Internet des objets, l’analyse des mégadonnées, le comportement organisationnel, les politiques publiques, et l’éthique.

Les dix universités et laboratoires membres du consortium C3.ai Digital Transformation Institute sont : l’Université de Californie, Berkeley, l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, l’Université Carnegie Mellon, le KTH Royal Institute of Technology, Lawrence Berkeley National Laboratory, le Massachusetts Institute of Technology, le National Center for Supercomputing Applications de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, l’Université de Princeton, l’Université de Stanford, et l’Université de Chicago. Parmi les autres partenaires industriels figurent AstraZeneca et Baker Hughes.

Pour soutenir l’Institut, C3 AI verse à ce dernier 57 250 000 USD de contribution en espèces pour les cinq premières années d’activité. C3 AI et Microsoft apporteront une contribution supplémentaire de 310 millions USD sous forme d’appui en nature, notamment via l’utilisation de la Suite C3 AI® et des ressources informatiques, techniques et de stockage de Microsoft Azure, afin de soutenir la recherche du C3.ai DTI.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.