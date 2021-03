Gillette® annonce le retour de Gillette Gaming Alliance

This year’s Alliance will be comprised of 11 streamers who will be creating custom content streams for their specific regions on Twitch, YouTube, and social media platforms.

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Gillette (NYSE: PG), le spécialiste mondial de produits de soins pour hommes et le pionnier des jeux et esports, a annoncé aujourd’hui le retour de Gillette Gaming Alliance – une équipe de streamers internationaux sélectionnés pour représenter la marque et pour créer du contenu pour les fans à travers le monde. Gillette rehausse le programme qui est à sa troisième édition en élargissant son approche globale pour former une équipe de streamers du monde entier. L’Alliance se compose cette année de 11 streamers qui créeront du contenu personnalisé pour des régions spécifiques sur Twitch, YouTube et des plateformes de réseaux sociaux.

De toutes les éditions, l’Alliance 2021 est la première à avoir un si vaste programme et des joueurs provenant de nombreux pays. La nouveauté cette année : l’Alliance co-diffusera en groupes plus petits et partagera les spectateurs à différentes périodes de l’année. L’Alliance parlera de leurs routines de rasage et de leur style personnel, ainsi que des nouvelles innovations et produits clés de Gillette comme ProGlide, SkinGuard, ainsi que Planet KIND, récemment introduit sur le marché américain. En outre, le programme populaire Bits for Blades fait son retour en 2021 pour offrir la chance aux fans de gagner des Twitch Bits en achetant des produits Gillette par le biais de Gillette.com.

Programme de Gillette Gaming Alliance 2021 :

Dr Lupo, un des streamers les plus reconnus du monde et un ancien de Gillette, fait son retour après une année 2020 fabuleuse, au cours de laquelle il a aidé à la vente complète des Bits for Blades, il a représenté Gillette lors de l’événement caritatif Stream Aid with Twitch, contre la COVID-19, et a figuré dans une publicité de Gillette. Aux côtés de Lupo en Amérique du Nord se trouvera la nouvelle recrue de l’Alliance, Deejay Knight, ancien militaire devenu joueur professionnel et qui connait un véritable succès dans la communauté de diffusion.

Les membres du programme Alliance 2020 Elded et Alanzoka sont aussi de retour, ils représentent respectivement le Mexique et Brésil. Les membres du programme Alliance 2019 CiccioGamer89 de l'Italie et Papaplatte l’Allemagne feront leur deuxième apparition au programme GGA. Cette année, Gillette est en partenariat avec le détenteur du record de streaming theGrefg représentant l’Espagne, Locklear de France, Buster de Russie et la star de Formule 1 et gamer Lando Norris du Royaume-Uni. Le représentant du Japon sera désigné plus tard.

« Esports et le secteur des jeux continuent de connaitre une intense popularité, en particulier pendant la période difficile de la pandémie. Nous sommes ravis d’être témoin de la forte croissance de Gillette Gaming Alliance et heureux de rattacher cette grande équipe talentueuse à notre héritage dans le cadre des jeux et esports », a affirmé Gary Coombe, PDG de P&G Global Grooming. « Nous sommes fiers de continuer à fournir aux membres de l’Alliance, aux joueurs et consommateurs une expérience de toilettage exceptionnelle qui leur permet de relever en toute confiance les défis du quotidien et de chaque partie. »

« Je suis très honoré de poursuivre mon partenariat avec Gillette », a déclaré Dr Lupo. « Je suis impatient de renforcer les superbes streams et événements que nous avons créés ensemble, y compris notre collaboration dans le cadre de mes engagements caritatifs. J’admire Gillette et utilise ses produits chaque jour et je partage les valeurs que la marque prône. »

À propos de Gillette

Depuis plus de 115 ans, Gillette offre une technologie de précision et des produits offrant une performance inégalée, améliorant ainsi la vie de plus de 800 millions de consommateurs partout dans le monde. Du rasage aux soins corporels, des soins de la peau à la protection contre la sueur, Gillette offre une grande variété de produits, y compris des rasoirs, du gel à raser (en format gel, mousse et crème), des soins de la peau, des après-rasages, des anti-transpirants, des déodorants et des nettoyants pour le corps. Pour obtenir de plus amples renseignements et consulter les dernières nouvelles de Gillette, visitez le site www.gillette.com. Pour voir notre sélection complète de produits, visitez www.gillette.com. Suivez Gillette sur Twitter, Facebook et Instagram.

À propos de Procter & Gamble

P&G sert des consommateurs partout dans le monde grâce à l’un des portefeuilles de marques les plus prestigieux et fiables du monde, comprenant notamment Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. Les activités de la communauté de P&G sont réparties dans près de 70 pays dans le monde. Veuillez visiter le site http://www.pg.com pour suivre toute notre actualité et obtenir de l’information sur P&G et ses marques. www.pg.com/news.

