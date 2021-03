Temenos et Canadian Western Bank repoussent les limites des services bancaires aux PME grâce à une solution numérique dotée d'IA explicable

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), la société de logiciels bancaires, annonce aujourd'hui avoir conclu un partenariat avec Canadian Western Bank (CWB) dans le cadre d'une innovation révolutionnaire destinée à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) par le biais de décisions financières éclairées. La nouvelle solution Temenos Virtual COO est conçue à partir de Temenos Infinity, le produit de banque numérique omnicanal leader du marché, et s'appuie sur la technologie nuagique, analytique, dotée d'IA explicable et axée sur les API, mise au point par Temenos.

Temenos Virtual COO offrira des perspectives pertinentes pour accélérer la croissance de petites entreprises et donner aux partons le contrôle de la destinée financière de leur société. Les propriétaires de PME seront en mesure de simuler divers scénarios commerciaux grâce à une modélisation à intelligence artificielle explicable, afin d'orienter au mieux leur activité. La nouvelle solution combinera les opérations de banque financière aux données commerciales afin de proposer un aperçu en temps réel de la santé financière d'une PME, tout en allégeant le fardeau administratif pour que les propriétaires d'entreprise puissent consacrer plus de temps à leur activité. Temenos Virtual COO permettra aux banques du monde entier de fournir des expériences sur mesure qui aideront les PME à naviguer dans un contexte complexe et en permanente évolution, et proposera un écosystème bancaire ouvert en vue d'une expérience centralisée de prochaine génération. Grâce à cette innovation, CWB renforcera sa position de conseiller de confiance et de pionnier des services financiers auprès des PME du Canada.

Temenos Virtual COO a vu le jour à l'occasion du Temenos SME Think Space, un événement d'innovation ouverte rassemblant des visionnaires du secteur. Temenos a accueilli des propriétaires de PME, des banques et des partenaires technologiques durant cette course au design et ce hackathon de deux jours dans le but de générer de nouvelles idées sur la manière de résoudre les plus grandes problématiques auxquelles les PME sont confrontées. Durant cet événement, les délégués ont identifié les points faibles sur lesquels les institutions financières doivent encore travailler: une charge administrative trop lourde et un manque d'informations pertinentes pour soutenir la croissance. Ce constat est devenu la force motrice derrière la collaboration Temenos-CWB sur la solution Temenos Virtual COO.

À la suite de l'événement Temenos SME Think Space, CWB a conclu un partenariat avec Temenos pour une démonstration de faisabilité sur 12 semaines de Virtual COO. Temenos et CWB ont pris en compte les observations des patrons de petites entreprises locales durant la conception du prototype, avant de valider les résultats. En suivant les principes de réflexion conceptuelle, de flexibilité méthodologique et de démarrage rationnalisé, Temenos et CWB ont confirmé la capacité de Virtual COO à générer de la valeur commerciale pour les banques et leur PME clientes. Deloitte Digital collaborera avec Temenos en vue de la commercialisation de Virtual COO.

CWB est reconnue pour l'expérience relationnelle qu'elle offre aux propriétaires d'entreprise canadiens. La banque est un client de Temenos depuis 2012, lorsqu'elle commença sa transformation avec Temenos Transact, la solution de prochaine génération pour les activités bancaires centrales. CWB a également choisi Temenos pour fournir des expériences numériques personnalisées et de bout en bout avec Temenos Data Lake et Temenos Infinity dans le cadre d'une relation stratégique. Temenos Virtual COO est la prochaine phase de l'engagement renouvelé de CWB à offrir une expérience bancaire numérique différenciée répondant aux attentes des propriétaires de PME.

Chris Fowler, PDG de Canadian Western Bank, déclare: "Il n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui de proposer des solutions numériques innovantes permettant aux propriétaires d'entreprise de relever les défis liés au développement et au maintien d'une activité, tout particulièrement durant une pandémie. Temenos a joué un rôle stratégique central dans notre transformation numérique, et nous sommes impressionnés par leur engagement et leur investissement dans l'innovation. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler au côté de Temenos pour lancer une solution axée sur les données qui apportera aux PME des informations en temps réel et un aperçu situationnel exhaustif."

Max Chuard, PDG de Temenos, déclare: "Nous sommes ravis de concrétiser cette démonstration de faisabilité avec CWB. Temenos Virtual COO va au-delà de ce que les banques financières proposent aujourd'hui aux PME. L'exécution d'une telle démonstration de faisabilité permet à Temenos et des clients tels que CWB d'identifier de nouvelles opportunités pratiques. Avec cette collaboration sur Temenos Virtual COO, CWB franchira une nouvelle étape dans son offre numérique, avec une solution innovante, axée sur la clientèle et personnalisée selon les attentes spécifiques des PME. Nous sommes ravis de travailler avec CWB sur cette initiative, et nous inspirons des banques du monde entier, qui soutiendront à leur tour les communautés et économies locales grâce à de nouvelles approches prometteuses."

– Fin –

À propos de Temenos

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.temenos.com.

