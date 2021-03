Gillette® anuncia o retorno da Gillette Gaming Alliance

This year’s Alliance will be comprised of 11 streamers who will be creating custom content streams for their specific regions on Twitch, YouTube, and social media platforms.

This year’s Alliance will be comprised of 11 streamers who will be creating custom content streams for their specific regions on Twitch, YouTube, and social media platforms.

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Gillette (NYSE: PG), a principal especialista mundial em cuidados de beleza masculina e pioneira em jogos e esportes eletrônicos, anunciou hoje o retorno da Gillette Gaming Alliance - uma equipe de streamers globais selecionada para representar a marca e criar conteúdo para públicos do mundo inteiro. A Gillette elevou o nível do programa em seu terceiro ano ao evoluir a sua abordagem global para formar uma equipe de elite de streamers do mundo inteiro. A Alliance deste ano será composta por 11 streamers que criarão streams de conteúdo personalizado para as suas regiões específicas no Twitch, YouTube e plataformas de mídia social.

A Alliance de 2021 apresenta a sua maior lista de jogadores até agora, composta por gamers da maioria dos países. Como novidade neste ano, a Alliance vai transmitir conjuntamente em grupos menores e compartilhar audiências em vários momentos ao longo do ano. A Alliance vai falar sobre as suas rotinas de barbear e estilo pessoal, assim como sobre as mais recentes inovações e produtos essenciais da Gillette, como o ProGlide, o SkinGuard e o seu lançamento mais recente nos EUA, Planet KIND. Além disso, o popular programa Bits for Blades também retornará em 2021 para oferecer aos fãs a oportunidade de ganhar o Twitch Bits com a compra de produtos Gillette pelo site Gillette.com.

Lista de 2021 da Gillette Gaming Alliance:

Dr Lupo, um dos streamers mais reconhecidos do mundo e um veterano da Gillette, retorna após um memorável 2020, onde ajudou a vender o Bits for Blades, representou a Gillette no evento de caridade COVID-19 Stream Aid with Twitch e apareceu em um comercial da Gillette. Lupo se uniu na América do Norte ao novato da Alliance Deejay Knight, um militar veterano que se tornou um gamer profissional e é a sensação na comunidade de streaming.

Os membros da Alliance da nossa lista de 2020, Elded e Alanzoka também retornam para representar o México e o Brasil, respectivamente. Os membros da Alliance da nossa lista de 2019, CiccioGamer89 da Itália e Papaplatte da Alemanha fazem a sua segunda aparição no elenco da GGA. Este ano, a Gillette fez parceria com o recordista de streaming theGrefg, que representa a Espanha, Locklear da França, Buster da Rússia, além da estrela de jogos de corridas automobilísticas da Fórmula 1 Lando Norris do Reino Unido. O representante do Japão será nomeado posteriormente.

“Os esportes e jogos eletrônicos continuam aumentando sua popularidade, especialmente por causa dos desafios da pandemia. Tem sido incrível ver o crescimento da Gillette Gaming Alliance e, por isso, estamos tão ansiosos para adicionar esta grande lista de talentos ao nosso legado em jogos e esportes eletrônicos”, disse Gary Coombe, diretor executivo de Global Grooming da P&G. “Temos orgulho de continuar a oferecer aos membros, jogadores e consumidores da Alliance um regime de tratamento de beleza de classe mundial para ajudá-los a enfrentar todos os dias e todos os jogos com confiança.”

“Sinto-me verdadeiramente honrado em continuar minha parceria com a Gillette”, disse Dr Lupo. “Estou ansioso para desenvolver os streams e eventos de sucesso que criamos juntos, incluindo o nosso trabalho em meus esforços de caridade. Eu admiro a Gillette e uso os seus produtos todos os dias. Eu verdadeiramente acredito os valores que eles defendem.”

Para mais informações, acesse o site oficial da Gillette aqui e no Twitter e Facebook.

Sobre a Gillette

Durante mais de 115 anos, a Gillette proporciona tecnologia de precisão e desempenho inigualável em seus produtos, aprimorando a vida de mais de 800 milhões de consumidores no mundo inteiro. Desde o barbear e higiene corporal, passando por cuidados com a pele e proteção contra o suor, a Gillette oferece uma ampla diversidade de produtos, incluindo lâminas, gel para barba (géis, espumas e cremes), cuidados com a pele, loções pós-barba, antitranspirantes, desodorantes e gel de banho. Para mais informações e últimas novidades sobre a Gillette, visite www.gillette.com. Para ver a nossa seleção completa de produtos, acesse www.gillette.com. Siga a Gillette no Twitter, Facebook e Instagram.

Sobre a Procter & Gamble

A P&G serve aos consumidores do mundo inteiro com um dos portfólios mais poderosos de marcas confiáveis com liderança e qualidade, que incluem a Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® e Whisper®. A comunidade da P&G inclui operações em cerca de 70 países no mundo inteiro. Acesse http://www.pg.com para saber as últimas novidade e obter informações sobre a P&G e suas marcas. Para outras notícias sobre a P&G, visite-nos em www.pg.com/news.

Categoria: Gillette

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.