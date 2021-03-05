Red Fox ID和Cepton透過高性能雷射雷達解決方案在全球實現無障礙高速收費

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--橫跨美國多個州的一條主要收費高速公路有望部署一套先進的電子收費系統，從而實現快速、高精度、無障礙的即時收費，讓交通暢通無阻。該收費系統搭載了Cepton高性能雷射雷達感測器和Red Fox ID的尖端車輛識別解決方案。這象徵著Cepton與Red Fox ID在為北美、歐洲、中東、非洲和亞洲的主要客戶提供創新型自動化收費解決方案方面的深度合作關係日趨成熟。

憑藉與領先的雷射雷達解決方案供應商Cepton的長期合作，領先的車輛識別和分類解決方案的設計和開發企業Red Fox ID已開發出一套名為Quantum的多車道自由車流收費系統，該系統能夠在高速道路上準確地對任何尺寸或類型的車輛進行偵測、追蹤和分類。Quantum採用以Cepton微動技術(MMT®)為基礎的Sora™-P60或Sora™-P90雷射雷達感測器對車輛進行高解析度剖析，讓整合商和道路營運商能夠進行高度精確的客戶即時計費，同時實現自由車流無障礙收費。

為了根據車輛類別適當收費，傳統的收費系統通常使用收費站進行人工處理，或依賴於車輛減速基礎建設，以便有時間擷取車輛資訊。這可能會造成擁塞，增加排放，給客戶帶來不佳的體驗。然而，由於目前使用的相機和重量型地面感測器等感應裝置的已知局限性，旨在實現加快收費速度的更先進系統往往會出現重大差錯，如遺漏車輛或車輛分類錯誤。車輛分類錯誤會給收費營運商帶來巨大的營運成本，同時漏收費用會導致收入減少。收費公路每年處理數千萬輛車輛，不精確和錯誤的累積影響會造成巨大的管理成本、損失和客戶不滿。

Red Fox ID的Quantum解決方案透過整合Cepton獨特的雷射雷達技術，提高收費系統的精確度，從而解決了此類挑戰。因此，使用Quantum的門架安裝式系統能夠準確地偵測和追蹤車輛，甚至在車輛變換車道時也能準確地進行偵測和追蹤。採用雷射雷達的Quantum解決方案能夠擷取並提取高品質的資訊，如車輛速度、尺寸和類別。所有這些資訊都會被輸入到獨立的計費系統中，以計算和收取適當的費用。如果無法偵測到應答器，Quantum還可以引導門架上的相機系統擷取車輛的前後車牌。透過這些創新，Quantum在所有交通條件下的車輛偵測精度已經達到了99.96%，在所有交通條件下的車軸分類精度達到了99.9%，車輛長度精度為+/-5%。這項世界一流的性能歸功於Cepton的創新型Sora-P感測器系列，該系列感測器經過長時間的試驗，在各種天氣和光線條件下都進行了測試和驗證。

最近發布的Sora-P90雷射雷達具有業界領先的380 Hz畫面更新率，每秒可掃描1140行，可對高速行駛的車輛進行高傳真剖析。Sora-P90由Cepton獲得專利的無旋轉、無摩擦和無鏡面MMT®技術提供支援，堅固、可靠、可擴展，是自動收費應用的理想選擇。此外，該雷射雷達具有90°水平視場，可以使用單一門架進行安裝，而不需要兩個單獨的感測器和門架，從而讓收費系統整合商的整體部署更具成本效益。

自2019年以來，憑藉在建置創新型收費解決方案方面無與倫比的經驗，以及對產業趨勢的深刻理解，即從根據地面環路的收費系統轉向由先進感測器技術驅動的新一代門架收費系統，Red Fox ID與Cepton已在全球展開多個試驗和概念驗證專案。這使得雙方合作夥伴能夠在越來越多的國家擴大先進雷射雷達智慧技術在高速公路和公路上的應用，廣泛應用於北美、歐洲、中東和非洲以及亞洲市場。

Red Fox ID執行長Steve Bird表示：「我們行業對門架收費解決方案的推動目標未能在主流領域實現，主要原因是缺乏能夠達到現代收費產品所要求的高精度的感測器。Cepton推動的技術創新為我們提供了新的設計選擇。資料解析度、處理各種天氣相關條件的能力，以及適合收費應用的感測器使用壽命的開發等方面的改進，讓我們首次能夠開發出精確的自由車流門架收費系統。我們與Cepton的合作將成為收費市場革命中的顛覆性要素。」

Cepton執行長Jun Pei博士補充道：「很明顯，雷射雷達的用途遠不止是作為自動駕駛車輛的『眼睛』。我們的雷射雷達技術在讓交通基礎建設變得更智慧、更安全、更環保、更高效率方面發揮著巨大的作用，正如我們在Quantum非常成功地完成實際測試後看到的那樣。收費營運商和供應商成功的關鍵在於誤差最小化和收益最大化。我們很高興能與Red Fox ID合作，用我們市場領先的雷射雷達技術幫助雙方的共同客戶實現這項目標。我們期待著與他們合作，將我們的合作關係向全球擴展。」

關於Cepton Technologies, Inc.

Cepton為自動駕駛(ADAS/AV)、智慧城市、智慧空間和智慧工業應用等一系列市場提供採用雷射雷達技術的先進智慧解決方案。Cepton的MMT®雷射雷達專利技術能實現可靠、可擴展且具有成本效益的解決方案，可為智慧應用提供遠端高解析度3D感知。

Cepton成立於2016年，專注於高性能、高品質雷射雷達解決方案的大眾市場商品化。公司領導者由業界資深人士組成，他們在先進的雷射雷達和影像技術領域擁有超過二十年的集體經驗。Cepton總部位於美國加州聖荷西，在德國、加拿大、日本和印度設有營業據點，為快速成長的全球客戶群提供服務。欲瞭解更多資訊，請造訪www.cepton.com，並在Twitter和LinkedIn上掌握我們的最新動態。

關於Red Fox ID Limited

Red Fox ID是一家技術供應商，主要針對全球收費市場和更廣泛的智慧交通系統(ITS)市場。

作為一家經驗豐富且擁有超過30年歷史的公司，Red Fox ID為全球全天候、多車道、自由車流自動車輛偵測和分類(AVDC)應用提供具有前瞻性且產業領先的創新型解決方案。系統整合商、收費機構和道路營運商之所以選擇Red Fox ID，是因為他們在感測器整合方面的經驗和在路邊收費系統方面的專長。從軟體到路邊設施，Red Fox ID都有領域專家，確保及時在各行各業提供準確性一流的AVDC系統。

欲瞭解更多資訊，請造訪www.redfoxid.co.uk，或透過sales@redfoxid.co.uk或+44 7866845819聯絡該公司。

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