Red Fox ID和Cepton通过高性能激光雷达解决方案在全球实现无障碍高速收费

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--横跨美国多个州的一条主要收费高速公路有望部署一套先进的电子收费系统，从而实现快速、高精度、无障碍的实时收费，让交通畅通无阻。该收费系统搭载了Cepton高性能激光雷达传感器和Red Fox ID的尖端车辆识别解决方案。这标志着Cepton与Red Fox ID在为北美、欧洲、中东、非洲和亚洲的主要客户提供创新型自动化收费解决方案方面的深度合作关系日趋成熟。

依托与领先的激光雷达解决方案供应商Cepton的长期合作，领先的车辆识别和分类解决方案的设计和开发企业Red Fox ID已开发出一套名为Quantum的多车道自由流收费系统，该系统能够在高速路上准确地对任何尺寸或类型的车辆进行检测、跟踪和分类。Quantum采用基于Cepton微动技术(MMT®)的Sora™-P60或Sora™-P90激光雷达传感器对车辆进行高分辨率剖析，让集成商和道路运营商能够进行高度精确的客户实时计费，同时实现自由流无障碍收费。

为了根据车辆类别适当收费，传统的收费系统通常使用收费站进行人工处理，或依赖于车辆减速基础设施，以便有时间采集车辆信息。这可能会造成拥堵，增加排放，给客户带来不佳的体验。然而，由于目前使用的摄像头和基于重量的地面传感器等传感装置的已知局限性，旨在实现加快收费速度的更先进系统往往会出现重大差错，如遗漏车辆或车辆分类错误。车辆分类错误会给收费运营商带来巨大的运营成本，同时漏收费用会导致收入减少。收费公路每年处理数千万辆车辆，不精确和错误的累积影响会造成巨大的管理成本、损失和客户不满。

Red Fox ID的Quantum解决方案通过整合Cepton独特的激光雷达技术，提高收费系统的精确度，从而解决了此类挑战。因此，使用Quantum的门架安装式系统能够准确地检测和跟踪车辆，甚至在车辆变换车道时也能准确地进行检测和跟踪。采用激光雷达的Quantum解决方案能够捕获并提取高质量的信息，如车辆速度、尺寸和类别。所有这些信息都会被输入到独立的计费系统中，以计算和收取适当的费用。如果无法检测到应答器，Quantum还可以引导门架上的摄像头系统捕获车辆的前后车牌。通过这些创新，Quantum在所有交通条件下的车辆检测精度已经达到了99.96%，在所有交通条件下的车轴分类精度达到了99.9%，车辆长度精度为+/-5%。这一世界一流的性能得益于Cepton的创新型Sora-P传感器系列，该系列传感器经过长时间的试验，在各种天气和光线条件下都进行了测试和验证。

最近发布的Sora-P90激光雷达具有业界领先的380 Hz帧率，每秒可扫描1140行，可对高速行驶的车辆进行高保真剖析。Sora-P90由Cepton获得专利的无旋转、无摩擦和无镜面MMT®技术提供支持，坚固、可靠、可扩展，是自动收费应用的理想选择。此外，该激光雷达具有90°水平视场，可以使用单个门架进行安装，而不需要两个单独的传感器和门架，从而让收费系统集成商的整体部署更具成本效益。

自2019年以来，凭借在构建创新型收费解决方案方面无与伦比的经验，以及对行业趋势的深刻理解，即从基于地面环路的收费系统转向由先进传感器技术驱动的新一代门架收费系统，Red Fox ID与Cepton已在全球开展多个试验和概念验证项目。这使得双方合作伙伴能够在越来越多的国家扩大先进激光雷达智能技术在高速公路和公路上的应用，广泛应用于北美、欧洲、中东和非洲以及亚洲市场。

Red Fox ID首席执行官Steve Bird表示：“我们行业对门架收费解决方案的推动目标未能在主流领域实现，主要原因是缺乏能够达到现代收费产品所要求的高精度的传感器。Cepton推动的技术创新为我们提供了新的设计选择。数据分辨率、处理各种天气相关条件的能力，以及适合收费应用的传感器使用寿命的开发等方面的改进，让我们首次能够开发出精确的自由流门架收费系统。我们与Cepton的合作将成为收费市场革命中的颠覆性要素。”

Cepton首席执行官Jun Pei博士补充道：“很明显，激光雷达的用途远不止是作为自动驾驶车辆的‘眼睛’。我们的激光雷达技术在让交通基础设施变得更智能、更安全、更环保、更高效方面发挥着巨大的作用，正如我们在Quantum非常成功地完成实际测试后看到的那样。收费运营商和供应商成功的关键在于误差最小化和收益最大化。我们很高兴能与Red Fox ID合作，用我们市场领先的激光雷达技术帮助双方的共同客户实现这一目标。我们期待着与他们合作，将我们的合作关系向全球扩展。”

关于Cepton Technologies, Inc.

Cepton为自动驾驶(ADAS/AV)、智慧城市、智能空间和智能工业应用等一系列市场提供基于激光雷达的先进智能解决方案。Cepton的MMT®激光雷达专利技术能实现可靠、可扩展且具有成本效益的解决方案，可为智能应用提供远程高分辨率3D感知。

Cepton成立于2016年，专注于高性能、高质量激光雷达解决方案的大众市场商业化。公司领导者由行业资深人士组成，他们在先进的激光雷达和成像技术领域拥有超过二十年的集体经验。Cepton总部位于美国加州圣何塞，在德国、加拿大、日本和印度设有分支机构，为快速增长的全球客户群提供服务。欲了解更多信息，请访问www.cepton.com，并在Twitter和LinkedIn上关注我们。

关于Red Fox ID Limited

Red Fox ID是一家技术供应商，主要面向全球收费市场和更广泛的智能交通系统(ITS)市场。

作为一家经验丰富且拥有超过30年历史的公司，Red Fox ID为全球全天候、多车道、自由流自动车辆检测和分类(AVDC)应用提供具有前瞻性且行业领先的创新型解决方案。系统集成商、收费机构和道路运营商之所以选择Red Fox ID，是因为他们在传感器集成方面的经验和在路边收费系统方面的专长。从软件到路边设施，Red Fox ID都有领域专家，确保及时在各行各业提供准确性一流的AVDC系统。

欲了解更多信息，请访问www.redfoxid.co.uk，或通过sales@redfoxid.co.uk或+44 7866845819联系该公司。

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