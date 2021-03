Fluid Quip Technologies selecionada para fornecer sistema de planta flexível de suprimento para São Martinho

QUIRINÓPOLIS, Brasil--(BUSINESS WIRE)--A Fluid Quip Technologies® (Fluid Quip) anunciou hoje que o São Martinho SA (B3:SMTO3) selecionou e contratou a tecnologia de planta flexível da Fluid Quip para ser instalada na sua usina de etanol de cana-de-açúcar. São Martinho possui a maior usina única de cana-de-açúcar no mundo; e o grupo possui uma capacidade de esmagamento de 24 milhões de toneladas por safra.

“Nossa tecnologia líder global de planta flexível no Brasil permite que plantas existentes de etanol sejam utilizadas durante o ano inteiro, adicionando capacidades de processamento de milho com despesas de capital consideravelmente menores que as instalações de milho autônomas comparáveis”, afirmou John Kwik, diretor gerente da Fluid Quip Technologies. “Nossa tecnologia aumenta os rendimentos de etanol e óleo de milho, enquanto reduz simultaneamente a intensidade de carbono dos processos, em parte utilizando muito menos vapor que as tecnologias mais próximas disponíveis atualmente. Estamos empolgados para trazer esta tecnologia para uma terceira planta na América do Sul, e acreditamos que isso destaca o valor que entregamos a nossos clientes, não apenas no Brasil, mas também globalmente, com nossa suíte de tecnologias IP e agrícolas que possuem ampla aplicação nos mercados de agricultura e bioquímicos mundialmente”.

A Fluid Quip irá fornecer engenharia de processo, equipamentos chave, suporte de engenharia de campo, inicialização e serviços de comissionamento como parte do pacote. Espera-se que o projeto seja concluído durante o quarto trimestre de 2022, e, quando finalizado, a fábrica Boa Vista terá mais capacidade para moer aproximadamente 60.000 alqueires de milho por dia, durante o ano inteiro, para completar sua capacidade de processamento de cana-de-açúcar.

Sobre o São Martinho

O São Martinho é um dos maiores grupos de açúcar, etanol e bioenergia no Brasil, com uma capacidade de esmagamento de 24 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e uma taxa média de mecanização de colheita de 100%, uma referência no setor. Possui quatro plantas em operação, sendo três delas localizadas no estado de São Paulo com produção de açúcar e etanol - usina São Martinho, usina Iracema, e usina Santa Cruz - e também a usina Boa Vista em Quirinópolis, no estado de Goiás, uma planta 100% dedicada à produção de etanol incluindo o projeto de etanol de milho. Todas elas geram eletricidade da queima do bagaço da cana-de-açúcar, garantindo autossuficiência e vendendo o volume remanescente para o mercado.

A empresa possui uma plataforma logística diferenciada para transporte de produtos, devido à sua alta capacidade de armazenamento e à proximidade com importantes rodovias e ferrovias, possuindo também seu próprio ramal ferroviário, resultando em excelente agilidade operacional e logística.

Desde fevereiro de 2007, quando do IPO, o São Martinho possui suas ações negociadas no Novo Mercado, o segmento de gestão corporativa mais alto da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), sob o código SMTO3.

Para mais informações, acesse www.saomartinho.com.br

Sobre a Fluid Quip Technologies

A Fluid Quip Technologies® (Fluid Quip), oferece tecnologias personalizadas e serviços de engenharia para indústrias de biocombustível e bioquímica mundialmente. A Fluid Quip comercializa múltiplas tecnologias para melhorar a base do processo de moagem a seco de milho para etanol, criar produtos alternativos novos e originais para rações, e abastecer a crescente demanda por matérias-primas de carboidrato no mercado bioquímico. A Green Plains Inc., a Ospraie Management, e fundos e contas gerenciadas pela BlackRock têm uma participação majoritária na Fluid Quip. Para mais informações, acesse www.fluidquiptechnologies.com.

