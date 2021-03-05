貝克休斯與C3 AI發布BHC3生產計畫最佳化應用程式，適用於需求規劃和製造生產調度

加州紅木城和休斯頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--貝克休斯(Baker Hughes, NYSE: BKR) 和C3 AI(NYSE: AI)宣布推出BHC3™生產計畫最佳化(PSO)——一種用於工業需求規劃和製造生產調度的企業級AI應用程式。該應用程式透過對買方活動、供應鏈材料、製造和經銷業務的整體觀察產生工業客戶需求預測和最佳化生產計畫，從而提高高度工程化產品的供應鏈和交付能力，同時最大限度地降低製造成本。

BHC3 PSO能夠根據動態的市場條件、營運限制以及與這些營運相關的內在不確定性，為工業、油氣業務以及所制定的製造和經銷計畫產生準確的需求預測。BHC3 PSO還能為買方、賣方、庫存分析師和生產調度人員提供可行的見解，以對工業和油氣業務的生產計畫做出近乎即時的調整。該應用程式是BakerHughesC3.ai聯盟不斷擴展的BHC3人工智慧(AI)應用程式組合的最新產品，目前已向全球油氣及製造企業全面供應。

BHC3 PSO整合了一系列廣泛的意見，包括原料供貨、不斷變化的市場價格、優先客戶訂單、增加的重做和計畫外停工時間。憑藉該應用程式，使用者可以在整個製造和經銷活動中最佳化目標，包括最小化庫存和最大化處理量，同時還可以考慮包括儲存策略、資產性能和資源可用性在內的各種營運約束。

BHC3 PSO已經在試用客戶中取得成功。例如，一家大型烴加工企業為其聚丙烯工廠設定BHC3 PSO應用程式之後，能夠最佳化生產進度並降低製造成本。經過16周的試用，該公司在不需要人工調整的情況下，透過產生最佳化生產計畫和採用機器學習模型，將需求預測準確度提高了20%。

C3 AI總裁兼技術長Ed Abbo表示：「我們致力於在全球領導和推動能源營運的數位化轉型。該應用程式是我們最近幾個月推出的一系列新型AI解決方案的最新成果，這些解決方案使客戶能夠為高度工程化的產品和工業工廠帶來顯著的成本降低、新的生產力水準和組織調整。BHC3生產計畫最佳化支援網路和多階段環境下的離散、批量、半批量和連續製造流程，為中游和下游石油、天然氣和化學品營運提供成本和生產力優勢。」

貝克休斯區域、聯盟和企業銷售執行副總裁Uwem Ukpong表示：「企業級AI有能力在整個能源價值鏈中為製造業創造價值和交付成果。最佳化供應鏈和降低生產成本對於今天的能源企業和工業企業來說尤為重要。BHC3生產計畫最佳化將貝克休斯的製造和技術專長與C3 AI的領先技術相結合，能夠幫助營運企業更好地預測材料生產，從而為客戶提供服務。」

如需瞭解有關BHC3產品的更多資訊，請造訪BakerHughesC3.ai。

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C3.ai, Inc. (NYSE:AI)是一家領先的企業級AI軟體供應商，致力於加速數位化轉型。C3 AI提供一系列全面整合的產品：用於開發、部署和執行大規模AI應用程式的端對端平臺C3 AI® Suite；針對特定產業的軟體即服務(SaaS) AI應用程式組合C3 AI Applications；專為AI和機器學習而設計的產業專用CRM應用程式套件C3 AI CRM；以及利用資料科學解決日常業務問題的無程式碼AI解決方案C3 AI Ex Machina。C3 AI系列產品的核心是由模型驅動的開放式AI架構，可大幅簡化資料科學和應用程式開發。如需瞭解更多資訊，請造訪：www.c3.ai

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貝克休斯(NYSE:BKR)是一家能源科技公司，為全球能源和工業客戶提供解決方案。公司擁有長達一個世紀的悠久歷史，在全球120多個國家推展業務，而我們的創新技術和服務正在推動能源產業向前發展——為人類和地球帶來更安全、更清潔、更高效率的能源。請造訪本公司網站 bakerhughes.com。

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