L’Istituto per la trasformazione digitale di C3.ai annuncia l’adesione di Shell quale nuovo partner industriale

L'Istituto per la trasformazione digitale di C3.ai (Digital Transformation Institute, DTI) ha annunciato oggi l'adesione quale partner industriale di Shell, multinazionale dell'energia, al consorzio di università, laboratori nazionali e aziende facenti parte dell'istituto. Detlef Hohl, capo scienziato della divisione Scienze computazionali e dati di Shell, sarà il rappresentante della società all'interno del consorzio.

Il Programma per partner industriali di DTI permette a prestigiose aziende in tutto il mondo di interagire con i ricercatori e partecipare alle attività di DTI e contribuire con set di dati che saranno messi a disposizione per attività di ricerca dopo essere stati anonimizzati.

