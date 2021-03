C3.ai Digital Transformation Institute anuncia a Shell como nova parceira de mercado

REDWOOD CITY, Califórnia, BERKELEY, Califórnia, e URBANA, Illinois--(BUSINESS WIRE)--O C3.ai Digital Transformation Institute (DTI) anunciou hoje que a empresa global de energia Shell é a mais nova parceira de mercado a integrar o consórcio de universidades, laboratórios nacionais e empresas que compõem o instituto. Detlef Hohl, cientista-chefe de computação e ciência de dados da Shell, representará a empresa no consórcio.

O Programa de Parceiros de Mercado do DTI possibilita que importantes empresas do mundo todo se envolvam com pesquisadores e atividades do DTI, e contribuam com conjuntos de dados que serão disponibilizados para pesquisas após sua anonimização. Os parceiros de mercado também são incentivados a interagir com pesquisadores do instituto, colaborar em projetos de pesquisa e participar de conferências do DTI.

O DTI lançou recentemente sua segunda convocação de propostas para financiar projetos de pesquisa avançados direcionados à aplicação de transformação digital e inteligência artificial (IA) para abordar a segurança energética e climática.

“A Shell estabeleceu uma clara liderança em novas energias, tendo criado seu compromisso ‘Powering Progress’ [Alimentando o progresso] para acelerar a transição da Shell para atividades emissão líquida zero”, destacou Tom Siebel, fundador e diretor executivo da C3 AI. “A Shell será uma importante parceira à medida que o DTI impulsiona suas iniciativas de energia e clima limpos.”

“Na Shell, temos uma longa trajetória na área de ciência de dados. A IA passou por um progresso fenomenal na década passada e será sem dúvida uma das forças motrizes que possibilitarão a transição para um mundo de baixo carbono, mas reconhecemos que não podemos solucionar esses problemas sozinhos”, observou Detlef Hohl. “Acreditamos que parcerias entre mercado, empresas de tecnologia e academia são fundamentais para antecipar os efeitos que a IA pode gerar no setor de energia. Temos a satisfação de participar do conceituado C3.ai DTI e fazer a nossa parte na promoção dos benefícios da inteligência artificial para empresas, governos e a sociedade como um todo”.

“Recebemos a Shell com alegria no C3.ai Digital Transformation Institute e esperamos trabalhar juntos para aplicar a ciência da transformação digital na promoção de suas metas inovadoras e ambiciosas de transição energética”, declarou S. Shankar Sastry, codiretor do C3.ai DTI e professor Thomas M. Siebel de Ciência da Computação na University of California, Berkeley.

“A Shell e a Microsoft estão empenhadas em trabalhar juntas para alcançar um futuro de emissão líquida zero”, afirmou Judson Althoff, vice-presidente executivo de negócios comerciais mundiais da Microsoft. “A Shell será uma nova líder de impacto nas iniciativas do C3.ai DTI nos campos de energia e clima.”

Sobre o C3.ai Digital Transformation Institute

Estabelecido em março de 2020 por C3 AI, Microsoft e importantes universidades, o C3.ai Digital Transformation Institute é um consórcio de pesquisa dedicado a antecipar os benefícios da inteligência artificial para empresas, governos e a sociedade. O instituto envolve os mais importantes cientistas do mundo para realizar pesquisas e capacitar profissionais na nova ciência da transformação digital, que opera na interseção de inteligência artificial, aprendizado de máquina, computação em nuvem, internet das coisas, análises de big data, comportamento organizacional, políticas públicas e ética.

São os membros universitários e laboratoriais do consórcio C3.ai Digital Transformation Institute: University of California, Berkeley, University of Illinois at Urbana-Champaign, Carnegie Mellon University, KTH Royal Institute of Technology, Lawrence Berkeley National Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, National Center for Supercomputing Applications at University of Illinois at Urbana-Champaign, Princeton University, Stanford University e University of Chicago. AstraZeneca e Baker Hughes atuam como parceiros de mercado adicionais.

Para apoiar o Instituto, a C3 AI está fornecendo US$ 57.250.000 em contribuições em dinheiro nos primeiros cinco anos de operação. A C3 AI e a Microsoft contribuirão com um apoio adicional de US$ 310 milhões em espécie, incluindo o uso do C3 AI® Suite e dos recursos de computação, armazenamento e técnicos do Microsoft Azure para apoiar as pesquisas do C3.ai DTI.

