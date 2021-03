BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Skyhook, fornitore indipendente leader nei servizi di localizzazione Wi-Fi, cellulare e ibrida, è stato scelto da Tive® per migliorare la rilevazione iper-accurata delle spedizioni in transito. Tive aiuta i professionisti della logistica a monitorare attivamente posizione e condizioni dei carichi grazie a dati su geolocalizzazione, temperatura, sbalzi, esposizione alla luce e umidità. La soluzione Precision Location di Skyhook sostituirà e integrerà le fonti di localizzazione esistenti su modelli specifici di sistemi di tracciamento delle spedizioni di Tive. Grazie alla soluzione per la geolocalizzazione di Skyhook, i clienti di Tive disporranno di una maggior visibilità sulle modalità di spostamento di materiali e dispositivi lungo tutte le loro supply chain.

La tracciabilità della localizzazione consente a spedizionieri e fornitori di servizi logistici (LSP) di comprendere il flusso globale della supply chain, di identificare e anticipare malfunzionamenti, di prevedere i tempi di consegna stimati (ETA), e anche di ottenere miglioramenti continuativi tramite analisi complete e ottimizzazione.

