Tive, le leader de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, choisit Skyhook pour le positionnement de localisation

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Skyhook, le principal fournisseur indépendant de services de localisation par Wifi, téléphonie mobile et hybride, a été choisi par Tive® pour améliorer la localisation extrêmement précise de ses cargaisons en transit. Tive aide les professionnels de la logistique à gérer activement la localisation et l'état des cargaisons avec des données sur la localisation, la température, les chocs, l'exposition à la lumière et l’humidité. La solution Precision Location de Skyhook remplacera et complétera les sources de localisation existantes sur des modèles spécifiques de balises d'expédition de Tive. Avec le positionnement de localisation de Skyhook, les clients de Tive bénéficient d'une plus grande visibilité sur la manière dont les matières et équipements se déplacent dans leurs chaînes d'approvisionnement.

Le suivi de positionnement aide les transporteurs et les fournisseurs de services logistiques à comprendre le flux global dans la chaîne d'approvisionnement, à identifier et anticiper les interruptions, à prédire les heures d'arrivée estimées des livraisons et à permettre des améliorations constantes grâce à une optimisation et des analyses complètes. Tive fournit une visibilité des expéditions en transit en temps réel pour éliminer les retards et dommages évitables et a choisi Skyhook en raison de son approche hybride de la localisation, de sa capacité à fournir un positionnement de localisation dans différents environnements et du faible impact sur l’autonomie de la batterie de la balise. Skyhook sera utilisé dans le Tive Data Cloud et l’Open Visibility Network (OVN), garantissant que les cargaisons sont visibles, même lorsqu’elles pénètrent dans des endroits où le GPS traditionnel échouerait, comme lorsque les cargaisons entrent dans un entrepôt.

La solution Precision Location de Skyhook, qui effectue une triangulation avec les signaux cellulaires et Wifi, en plus du GPS, pour déterminer la localisation d’une balise, étend la visibilité en temps réel à l'emplacement actuel d’une cargaison. L’intégration des services de Skyhook procure de réels avantages comme un meilleur contrôle des stocks, la prévention des pertes et des vols en accédant à des informations immédiates sur la localisation, une plus grande efficacité opérationnelle et une meilleure visibilité générale.

« Skyhook se réjouit de travailler avec Tive pour permettre aux entreprises de suivre et surveiller plus facilement leur chaîne logistique moderne », a expliqué Craig Waggy, PDG de Skyhook. « Notre approche hybride unique est très bien adaptée pour les sociétés de suivi de biens cherchant à comprendre comment leurs produits se déplacent sur la planète. »

« La prochaine génération de la visibilité en transit offre des moyens supplémentaires pour diffuser des données utiles en temps réel, de sorte que les professionnels de la logistique puissent gérer activement les cargaisons et éviter les retards et les dommages », a précisé Lennon Acosta, directeur principal de l’ingénierie logicielle chez Tive. « Une localisation extrêmement précise et la connectivité sont des éléments fondamentaux – et Skyhook offre les deux. Et notre Open Visibility Network fournit ces données aux clients communs de project44 et de FourKites, créant une nouvelle norme industrielle pour la visibilité en transit. »

Skyhook et Tive espèrent pouvoir poursuivre leur partenariat avec de futurs produits. Pour en savoir plus sur la solution de localisation de Skyhook pour le suivi de biens, visitez cette page : https://www.skyhook.com/asset-tracking

À propos de Skyhook :

Skyhook, le leader indépendant mondial en matière de technologie de localisation, exploite le plus important réseau de localisation indépendant au monde, composé de 5,1 milliards de hotspots Wifi géolocalisés et de 200 millions de tours de téléphonie mobile. Skyhook traite des dizaines de milliards de transactions de localisation, fournissant aux terminaux, applications, appareils portables, marques et plateformes publicitaires des données et renseignements de localisation précis et détaillés. Skyhook, par l’entremise de sa société mère Skyhook Holding, Inc., est exploitée comme une filiale à part entière de Liberty Broadband Corporation. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.skyhook.com.

À propos de Tive

Tive est un fournisseur de premier plan de données de visibilité de la chaîne d'approvisionnement en temps réel, qui aident les professionnels de la logistique à gérer activement la localisation et l'état de leurs cargaisons en transit. Grâce à Tive, les expéditeurs et les fournisseurs de services logistiques éliminent les retards, les dommages et les problèmes de transport évitables. La solution de Tive fournit des données générées par ses balises de pointe, permettant aux clients d'optimiser activement leurs cargaisons, d'améliorer l'expérience de leurs clients et d'obtenir des informations sur la chaîne d'approvisionnement de manière exploitable et en temps réel. Pour plus d'informations, visitez www.tive.com.

