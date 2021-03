GINEVRA--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), la società di software bancario, oggi ha annunciato l'imminente collaborazione con Canadian Western Bank (CWB) ad una novità assoluta per assistere le piccole-medie imprese (PMI) con processi decisionali finanziari e per far crescere la loro attività.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.