OAG和國際航空運輸協會加強資料合作，以因應市場和航班計畫波動

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的旅行資料和見解服務提供者OAG已與國際航空運輸協會(IATA)達成合作夥伴關係，將透過其新搭建的雲端平臺來為後者提供航班計畫和參考資料。雙方均是航空界的領導者，在本次加強合作的過程中，OAG還將為IATA提供其市場領先的分析工具的客製化版本，該工具未來將與Airport IS（機場情報服務）及其他現有工具一起提供。

航班計畫和參考資料將透過Snowflake雲端平臺提供，能夠為客戶呈現市場上最豐富、最新的航班計畫資料。

IATA航空資料總監Charles de Gheldere表示：「COVID-19疫情加劇了交通運輸業的波動性且影響仍在持續，因此利用最新資料來提升我們的產品變得至關重要。我們與OAG加強合作，可以為我們的機場客戶帶來更新、更準確的資料以及極富創新性和靈活的現代化雲端平臺。結合IATA和OAG的產品使機場能夠以更智慧化的方式運作，並且更有效率，順利渡過業界有史以來最不可預知的艱難時期。」

OAG執行長Phil Callow補充道：「在我們先進且靈活的創新科技加持下，我們能夠將更優質的資料直接交到客戶手中，從而適應市場的持續波動。我們加深與IATA的合作關係並投資搭建新的雲端平臺，是我們不斷努力為業界提供一流資料和科技的最新行動。」

本次達成的多年期合作已於2021年1月1日正式生效，為雙方關係的持續發展揭開序幕。

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關於OAG

OAG是全球首屈一指的旅行資料提供商，自1929年以來一直致力於推動航空旅行生態系統的成長和創新。

OAG總部位於英國，在美國、新加坡、日本、立陶宛和中國擁有全球營運據點。

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