OAG和国际航空运输协会加强数据合作，应对市场和航班计划波动

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的旅行数据和见解服务提供商OAG已与国际航空运输协会(IATA)达成合作，将通过其新搭建的云平台来为后者提供航班计划和参考数据。双方均是航空界的领导者，在本次强强联手的过程中，OAG还将为IATA提供其市场领先的分析工具的定制版本，该工具未来将与Airport IS（机场情报服务）及其他现有工具一起提供。

航班计划和参考数据将通过Snowflake云平台提供，能够为客户呈现市场上最丰富、最新的航班计划数据。

IATA航空数据总监Charles de Gheldere表示：“ COVID-19疫情加剧了交通运输行业的波动且影响仍在持续，因此利用最新数据来提升我们的产品变得至关重要。我们与OAG加强合作，可以为我们的机场客户带来更新、更准确的数据以及极富创新性和灵活的现代化云平台。IATA和OAG双方产品的组合使机场能够以更智能的方式运营，并提高运营效率，顺利渡过行业发展史上最不可预知的艰难时期。”

OAG首席执行官Phil Callow补充道：“ 在我们先进且灵活的创新技术的加持下，我们能够将更优质的数据直接交付给客户，从而更好地适应市场的不断变化。我们加深与IATA的合作并投资搭建新的云平台，是我们不断努力为行业提供一流数据和技术的最新举措。”

本次达成的多年期合作已于2021年1月1日正式生效，揭开了双方共谋发展的美好序幕。

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关于OAG

OAG是全球领先的旅行数据提供商，自1929年以来一直致力于推动航空旅行生态系统的发展和创新。

OAG总部位于英国，在美国、新加坡、日本、立陶宛和中国拥有全球运营据点。

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