BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Skyhook, de toonaangevende onafhankelijke provider van Wi-Fi, mobiele en hybride locaties, is door Tive® gekozen om de hypernauwkeurige locatie van in-transitzendingen te verbeteren. Tive helpt logistieke professionals om de locatie en toestand van ladingen actief te bewaken met gegevens over locatie, temperatuur, schokken, blootstelling aan licht en vochtigheid. De Precision Location-oplossing van Skyhook zal bestaande locatiebronnen op specifieke modellen van Tive-verzendings trackers vervangen en aanvullen. Met de locatiepositionering van Skyhook krijgen de klanten van Tive meer inzicht in hoe materialen en apparatuur door hun toeleveringsketens bewegen.

