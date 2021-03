IDEMIA participará do projeto piloto de identidade digital do governo do Reino Unido

COURBEVOIE, França--(BUSINESS WIRE)--Em conformidade com os padrões do governo do Reino Unido, o Serviço de Verificação de Documentos (DCS) fornecerá uma nova e poderosa maneira de ajudar a verificar a identidade dos titulares de passaportes do Reino Unido, com base na segurança e na experiência do usuário. Isso ajudará a prevenir fraudes, agilizar os controles e permitir que as pessoas demonstrem sua identidade tanto para transações cara a cara quanto on-line.

Anteriormente, o DCS só estava disponível para uso em transações governamentais. No entanto, agora ele pode ser usado por empresas do setor privado participantes do piloto para verificar as informações de passaporte fornecidas por cidadãos do Reino Unido em relação aos dados mantidos pelo governo.

Com o consentimento do cidadão, os prestadores de serviços usarão a solução IDway da IDEMIA para verificar instantaneamente os dados do passaporte das pessoas que correspondem ao banco de dados do escritório de passaportes do governo do Reino Unido. O DCS então responderá “sim” ou “não” para confirmar se os detalhes do passaporte são válidos ou não. Os dados privados das pessoas estão sempre protegidos.

Matt Warman, secretário de Infraestrutura Digital do governo do Reino Unido, disse: “O Reino Unido tem uma economia digital próspera e estamos empenhados em facilitar ainda mais que as pessoas demonstrem sua identidade on-line sem comprometer as informações pessoais e que as empresas realizem controles de maneira segura. Este piloto é um importante progresso em nosso trabalho e ajudará a acelerar o acesso a serviços financeiros e garantir que mais pessoas possam se beneficiar do enorme potencial da tecnologia”.

“A IDEMIA tem o orgulho de contribuir para este importante piloto do governo do Reino Unido. A identidade digital estará no centro do desenvolvimento econômico nacional. A IDEMIA tem investido no ecossistema de identidade digital do Reino Unido desde o início e valoriza o relacionamento de longo prazo com seu governo. Este projeto piloto é um grande passo para aumentar a confiabilidade das identidades digitais no mercado. Isso permitirá que os cidadãos realizem transações tão seguras e sem atrito quanto possível”, afirmou Philippe Barreau, vice-presidente executivo da Unidade de Negócios de Segurança Pública e Identidade da IDEMIA.

