Kymeta與Blue Edge Global建立策略合作關係，具有軍事訓練經驗的專家將提供SATCOM實地培訓

華盛頓州雷德蒙和科羅拉多州科羅拉多斯普陵--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--致力於行動全球化的通訊公司Kymeta (www.kymetacorp.com)今天宣布與Blue Edge Global建立新的首要培訓合作關係，Blue Edge Global是一家經認證由傷殘退伍軍人開辦的小型民營企業。該合作旨在為陸、海、空以及太空領域提供教官主導的回應式培訓解決方案，這些領域需要不間斷通訊來完成高風險任務，還需要讓第一線人員可以立即到達現場的解決方案，並且在自然災害或其他災害發生時需要立即提供後勤支援。Kymeta和Blue Edge Global將聯手合作，為全球各國的國防部和緊急服務小組提供由軍事SATCOM專家團現場指導的實地培訓。

與Blue Edge Global的合作有助於Kymeta實現其企業目標，即無論客戶身處何地或部署狀態如何，都能為他們提供一流的培訓，同時針對關鍵任務中的連接需求提供一流的行動通訊解決方案。Kymeta和Blue Edge Global透過內部培訓專家提供培訓服務，以確保Kymeta的新客戶和現場團隊能夠在產品和服務實作方面實現最平穩的過渡。與Blue Edge Global的合作，不僅能讓Kymeta的技術應用於現場即時培訓，同時還能夠滿足任何時間限制或安全審查需求。

美國空軍退役上校、Blue Edge Global執行長兼總裁Michael D Phillips表示：「Blue Edge專注於為挑戰傳統衛星通訊方式的顛覆性技術提供培訓解決方案，在傳統衛星通訊方式中，重型設備操作困難、耗時，且需要花費寶貴時間進行設定。Kymeta的多功能、易於使用和操作的Kymeta u8和Kymeta Connect產品解決了這些問題，Kymeta的這兩款產品可以實現移動過程中不間斷的衛星-行動通訊連接。如果操作正確，可靠的行動通訊能夠讓團隊隨時保持聯絡，還可以拯救寶貴的生命並完成高風險任務，從商業和國防策略角度均有受惠。我們很榮幸能與Kymeta合作，在全球隨時隨地提供這些服務。」

Kymeta互聯和政府專案副總裁Isabel LeBoutillier表示：「我們很高興讓SATCOM和軍事作戰專長的Blue Edge Global教官加入培訓課堂和我們的現場演練中，以服務於我們的軍事和第一線人員客戶的專業需求。在有限的時間內為已部署的團隊提供培訓是極其困難的，尤其是專家教官可能需要相對的安全審查這一層原因。Blue Edge Global經過安全審查的SATCOM專家團隊能夠在我們的客戶需要時提供這種培訓。」

十多年來，Blue Edge Global一直專門研究世界各地複雜操作環境下和非標準操作領域中的先進技術培訓概念、應用和技術。Blue Edge Global和Kymeta將攜手合作，使用量身打造的教學設計、內容和授課方法，提供教官主導式培訓，以滿足軍事、政府、緊急回應管理、危機行動、執法和運輸等領域的客戶需求。

關於Kymeta

Kymeta正在釋放寬頻衛星連接的潛力，並與行動通訊網路相結合以滿足對行動通訊的龐大需求，讓行動連接遍及全球。Kymeta旗下公司Lepton Global Solutions負責公司的衛星連接解決方案，並採用一流技術和量身打造的以客戶尊的服務，向市場提供獨特、完整、統包的搭售式解決方案，以滿足並超越客戶的任務要求。這些解決方案再加上公司的同類首款平面衛星天線及Kymeta Connect™連接服務，為全球客戶提供革命性的衛星及混合衛星行動通訊網路行動連接。在美國及國際專利和授權的支援下，Kymeta終端機滿足對體積小巧的輕量型高傳輸量通訊系統的需求，這些通訊系統無需機械元件即可轉向衛星。Kymeta讓連接簡易化——適用於任何車輛、船舶或固定平臺。

Kymeta是一家總部位於華盛頓州雷德蒙的民營公司。

如需瞭解更多資訊，請造訪：kymetacorp.com。

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