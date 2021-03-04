Kymeta与Blue Edge Global建立战略合作关系，具有军事训练经验的专家将提供SATCOM实地培训

华盛顿州雷德蒙德和科罗拉多州科罗拉多斯普林斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--致力于移动全球化的通信公司Kymeta (www.kymetacorp.com)今天宣布与Blue Edge Global建立新的首要培训合作关系，Blue Edge Global是一家经认证由伤残退伍军人开办的小型私营企业。该合作旨在为陆、海、空以及太空领域提供教官主导的响应式培训解决方案，这些领域需要不间断通信来完成高风险任务，还需要让应急响应者可以立即到达现场的解决方案，并且在自然灾害或其他灾害发生时需要立即提供后勤支援。Kymeta和Blue Edge Global将联手合作，为全球各国的国防部和应急服务小组提供由军事SATCOM专家团现场指导的实地培训。

与Blue Edge Global的合作有助于Kymeta实现其企业目标，即无论客户身处何地或部署状态如何，都能为他们提供一流的培训，同时面向关键任务中的连接需求提供一流的移动通信解决方案。Kymeta和Blue Edge Global通过内部培训专家提供培训服务，以确保Kymeta的新客户和现场团队能够在产品和服务实施方面实现最平稳的过渡。与Blue Edge Global的合作，不仅能让Kymeta的技术应用于现场实时培训，同时还能够满足任何时间限制或安全审查需求。

美国空军退役上校、Blue Edge Global首席执行官兼总裁Michael D Phillips表示：“Blue Edge专注于为挑战传统卫星通信方式的颠覆性技术提供培训解决方案，在传统卫星通信方式中，重型设备操作困难、耗时，且需要花费宝贵时间进行设置。Kymeta的多功能、易于使用和操作的Kymeta u8和Kymeta Connect产品解决了这些问题，Kymeta的这两款产品可以实现移动过程中不间断的卫星-蜂窝连接。如果操作正确，可靠的移动通信能够让团队随时保持联系，还可以拯救宝贵的生命并完成高风险任务，从商业和国防战略角度均有受益。我们很荣幸能与Kymeta合作，在全球随时随地提供这些服务。”

Kymeta互联和政府项目副总裁Isabel LeBoutillier表示：“我们很高兴让SATCOM和军事作战专长的Blue Edge Global教官加入培训课堂和我们的现场演练中，以服务于我们的军事和应急响应者客户的专业需求。在有限的时间内为已部署的团队提供培训是极其困难的，尤其是专家教官可能需要相应的安全审查这一层原因。Blue Edge Global经过安全审查的SATCOM专家团队能够在我们的客户需要时提供这种培训。”

十多年来，Blue Edge Global一直专门研究世界各地复杂操作环境下和非标准操作领域中的先进技术培训概念、应用和技术。Blue Edge Global和Kymeta将携手合作，使用量身定制的教学设计、内容和授课方法，提供教官主导式培训，以满足军事、政府、应急响应管理、危机行动、执法和运输等领域的客户需求。

关于Kymeta

Kymeta正在释放宽带卫星连接的潜力，并与蜂窝网络相结合以满足对移动通信的庞大需求，让移动连接遍及全球。Kymeta旗下公司Lepton Global Solutions负责公司的卫星连接解决方案，并基于一流技术和量身定制的以客户为中心的服务，向市场提供独特、完整、统包的捆绑式解决方案，以满足并超越客户的任务要求。这些解决方案再加上公司的同类首款平面卫星天线及Kymeta Connect™连接服务，为全球客户提供革命性的卫星及混合卫星蜂窝网络移动连接。在美国及国际专利和许可的支持下，Kymeta终端满足对体积小巧的轻量型高传输量通信系统的需求，这些通信系统无需机械组件即可转向卫星。Kymeta让连接简易化——适用于任何车辆、船舶或固定平台。

Kymeta是一家总部位于华盛顿州雷德蒙德的私营公司。

如需了解更多信息，请访问：kymetacorp.com。

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