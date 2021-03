Yamaha inizierà ad offrire campioni del modulo YGPX024 TEG per l’uso su veicoli

Examples of other TEG module applications (Graphic: Business Wire)

Example of TEG module application using automotive exhaust gas energy (Graphic: Business Wire)

HAMAMATSU, Giappone--(BUSINESS WIRE)--Yamaha Corporation (TOKYO:7951) ha sviluppato il più grande*1 e più potente*2 modulo al mondo per la produzione di energia termoelettrica (TEG), il YGPX024, che utilizza l’energia termica dei gas di scarico dei veicoli per produrre elettricità. L’avvio della vendita dei campioni è previsto per il 5 marzo (fuso orario del Giappone).

Il riscaldamento globale è una priorità costante. I veicoli ibridi e quelli elettrici sono diventati una nuova tendenza nel settore automobilistico. Contemporaneamente, sta aumentando l’impiego delle nuove energie e delle fonti di energia disperse come misure di fornitura elettrica. Yamaha vanta una lunga tradizione nella produzione di moduli di raffreddamento termoelettrico per le reti di comunicazione ottica, come il 5G, e ha adattato la sua conoscenza, esperienza e tecnologia proprietaria ai fini dello sviluppo del modulo TEG YGPX024, con il quale ci si aspetta di fornire un contributo alla riduzione di CO 2 e alla società umana.

Il modulo YGPX024 genera elettricità utilizzando la differenza di temperatura tra le superfici superiore e inferiore e offre energia ad alta densità con uno spazio di 143 mm x 103 mm, una dimensione finora non facile da realizzare. Un singolo modulo può produrre fino a 143 W di corrente. Come parte del sistema di scarico degli autoveicoli, il modulo utilizza l’energia termica dei gas di scarico e contribuisce alla riduzione di CO 2 e al miglioramento dell’efficienza del carburante. Altri possibili impieghi includono l’utilizzo del calore di scarto delle fabbriche, la cogenerazione, le batterie a combustibile stazionarie e altro ancora.

Caratteristiche principali

1. Il modulo TEG più potente al mondo*2

L’YGPX024 utilizza il know-how maturato durante lo sviluppo della tecnologia termoelettrica, compresi i materiali termoelettrici ad alte prestazioni e una precisa tecnologia di montaggio, per raggiungere alte temperature di funzionamento (max. 400 °C / reg. 300 °C) e un’elevata densità produttiva. Il risultato è la produzione di elettricità più elevata al mondo. Un singolo modulo è in grado di generare 143 W (1,5 W/cm2 di densità di produzione*3) di elettricità, quando la differenza di temperatura tra i due lati è di 385 °C (alta 400 °C, bassa 15 °C). In applicazioni automobilistiche, con una differenza prevista di 185 °C (alta 285 °C, bassa 100 °C), il modulo può raggiungere una resa elevata pari a 40 W.

2. Il più grande*1 modulo TEG al mondo ad alta affidabilità

L’YGPX024 è progettato per l’utilizzo negli ambienti operativi più difficili, tra cui le applicazioni automobilistiche. Utilizza le strutture proprietarie di Yamaha di rilassamento delle sollecitazioni e di incapsulamento inossidabile. Il risultato è il modulo TEG più grande al mondo ad alta affidabilità, con una durata di vita operativa equivalente a 150.000 km di guida in un’applicazione automobilistica. Mentre in precedenza un comune veicolo avrebbe richiesto decine o anche centinaia di moduli, le dimensioni e l’affidabilità dell’YGPX024 ne consente una drastica riduzione del numero.

3. Facile installazione

Grazie alla sua moderata flessibilità, l’YGPX024 offre un eccellente contatto termico. Questo elimina la necessità di processi complicati come l’applicazione di grasso e le misure contro ossidazione e condensazione. È sufficiente premere il modulo tra la fonte di calore e la superficie di raffreddamento per avviare la produzione di energia.

Che cos’è un modulo TEG?

I moduli TEG sfruttano le superfici superiori e inferiori dei materiali termoelettrici per accumulare potenza termica, la quale può poi essere trasformata in elettricità. I moduli non presentano parti meccaniche mobili e quindi hanno un ridotto tasso di guasto. Questa caratteristica, insieme alla loro resa ad alta densità, fa sì che i moduli TEG possano contribuire notevolmente ai sistemi di raccolta dell’energia che utilizzano energia rinnovabile.

Ulteriori informazioni, comprese le specifiche tecniche del campione, sono disponibili all’indirizzo:

https://device.yamaha.com/en/thermoelectric_cooler/

*1,2Al 2021, sulla base di ricerche interne

*3 La resa in uscita è per superficie ad alta temperatura

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.