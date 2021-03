GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), het banksoftwarebedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat het samenwerkt met Canadian Western Bank (CWB) aan een baanbrekende innovatie ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) met financiële besluitvorming en groei van hun bedrijf. De nieuwe oplossing, Temenos Virtual COO, is gebouwd op Temenos Infinity, het toonaangevende omnichannel digitale bankproduct, en maakt gebruik van Temenos Analytics en Explainable AI (XAI), API-first, cloud-native technologie.

