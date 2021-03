CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Gezondheidsdiensten zijn een kritieke discipline, waar elke seconde telt en de controlekamer de kern vormt van hun missiekritieke activiteiten. Teams hebben samenwerking en flexibiliteit nodig om noodsituaties effectief te beheren wanneer deze zich voordoen. Dit is vooral duidelijk geworden met de aanhoudende COVID-19-pandemie, waarbij de druk op gezondheidsdiensten, waaronder medische communicatiecentra, blijft toenemen.

Motorola Solutions heeft vandaag aangekondigd dat het een contract heeft gekregen van Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF (HDO HF) om de Noorse Health Emergency Service te voorzien van een nieuwe CommandCentral Control Room Solution (CRS).

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.