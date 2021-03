Les Services de santé d’urgence norvégiens bénéficient désormais d’une collaboration nationale grâce à la Solution de salle de contrôle unifiée, de Motorola Solutions

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Les services de santé sont une discipline essentielle où chaque seconde compte, et la salle de contrôle est au cœur de ces opérations critiques. Les équipes ont besoin de collaboration et de souplesse pour gérer efficacement les situations d’urgence médicales à mesure que celles-ci surviennent. Cela est particulièrement vrai avec la pandémie de COVID-19 en cours, où l’on a vu les pressions sur les services de santé, notamment les centres de communication médicale, continuer d’augmenter.

Motorola Solutions a annoncé aujourd’hui avoir décroché un contrat de la part de la Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF (HDO HF) pour fournir aux Services de santé d’urgence norvégiens une nouvelle Solution de salle de contrôle CommandCentral (Control Room Solution, CRS).

« La nouvelle solution de salle de contrôle permet des améliorations significatives en termes d’efficacité et d’évolutivité, offrant la flexibilité indispensable entre les équipes essentielles », a déclaré Lars Erik Tandsæther, PDG de la HDO HF. « Ces besoins sont depuis longtemps une demande cruciale du système de santé, et cette solution va considérablement améliorer notre capacité à répondre aux appels d’urgence. »

« Notre solution de salle de contrôle CommandCentral unifie les données, rationalise les flux de travail de gestion des incidents et offrira une plus grande flexibilité aux équipes des centres de communication médicale d’urgence, en Norvège », a confié pour sa part Michael Kaae, vice-président régional pour l’Europe, chez Motorola Solutions. « Chaque seconde compte dans la gestion des urgences. C’est la raison pour laquelle nous constatons une tendance au sein des organisations, y compris la HDO, à déplacer leurs centres de commande vers une plateforme unique pour accroître leur efficacité. »

La solution avancée de salle de contrôle épaulera le travail essentiel des Services de santé d’urgence norvégiens, dans l’ensemble des centres médicaux et de traitement ambulatoire externes. Elle augmentera l’efficacité et la collaboration du personnel, des autorités de santé régionales et des centres de communication médicale d’urgence. La HDO HF peut héberger la solution dans ses centres de données privés, contribuant ainsi à simplifier la gestion informatique, à augmenter la capacité des données à répondre aux demandes croissantes, et à réduire les coûts grâce à l’automatisation des tâches essentielles telles que la production de rapports. La solution peut permettre également d’accroître la coopération entre les organisations d’urgence et les organisations de soins de santé au sens large.

La suite logicielle CommandCentral de Motorola Solutions est la plateforme logicielle stratégique, de bout en bout, la plus intégrée du secteur de la sécurité publique. Les salles de contrôle d’urgence bénéficient du regroupement de tous les canaux de communication dans une interface en ligne, unifiée, sans aucune limitation liée à l’emplacement physique des ressources, et avec une flexibilité opérationnelle et une résilience inégalées.

À propos de Motorola Solutions

Motorola Solutions est un leader mondial des communications et analyses stratégiques. Notre technologie dans le domaine des communications essentielles liées à la radio mobile terrestre, nos logiciels de centre de commande, nos systèmes de sécurité vidéo et d’analyse, renforcés par des services gérés et d’assistance, rendent les communautés plus sûres, tout en aidant les entreprises à préserver leur productivité et leur sécurité. Chez Motorola Solutions, nous inaugurons une nouvelle ère en matière de sécurité et de sûreté publiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.motorolasolutions.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.