贝克休斯与C3 AI发布BHC3生产计划优化应用程序，适用于需求规划和制造生产调度

加州红木城和休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--贝克休斯(Baker Hughes, NYSE: BKR) 和C3 AI(NYSE: AI)宣布推出BHC3™生产计划优化(PSO)——一种用于工业需求规划和制造生产调度的企业级AI应用程序。该应用程序通过对买方活动、供应链材料、制造和分销业务的整体观察生成工业客户需求预测和优化生产计划，从而提高高度工程化产品的供应链和交付能力，同时最大限度地降低制造成本。

BHC3 PSO能够根据动态的市场条件、运营限制以及与这些运营相关的内在不确定性，为工业、油气业务以及所制定的制造和分销计划生成准确的需求预测。BHC3 PSO还能为买方、卖方、库存分析师和生产调度人员提供可行的见解，以对工业和油气业务的生产计划做出近乎实时的调整。该应用程序是BakerHughesC3.ai联盟不断扩展的BHC3人工智能(AI)应用程序组合的最新产品，目前已向全球油气及制造企业全面供应。

BHC3 PSO整合了一系列广泛的意见，包括原料供货、不断变化的市场价格、优先客户订单、增加的返工和计划外停工时间。借助该应用程序，用户可以在整个制造和分销活动中优化目标，包括最小化库存和最大化处理量，同时还可以考虑包括储存策略、资产性能和资源可用性在内的各种运营约束。

BHC3 PSO已经在试用客户中取得成功。例如，一家大型烃加工企业为其聚丙烯工厂配置BHC3 PSO应用之后，能够优化生产进度并降低制造成本。经过16周的试用，该公司在不需要人工调整的情况下，通过生成优化生产计划和采用机器学习模型，将需求预测准确度提高了20%。

C3 AI总裁兼首席技术官Ed Abbo表示：“我们致力于在全球领导和推进能源运营的数字化转型。该应用程序是我们最近几个月推出的一系列新型AI解决方案的最新成果，这些解决方案使客户能够为高度工程化的产品和工业工厂带来显著的成本降低、新的生产力水平和组织调整。BHC3生产计划优化支持网络和多阶段环境下的离散、批量、半批量和连续制造流程，为中游和下游石油、天然气和化学品运营提供成本和生产力优势。”

贝克休斯区域、联盟和企业销售执行副总裁Uwem Ukpong表示：“企业级AI有能力在整个能源价值链中为制造业创造价值和交付成果。优化供应链和降低生产成本对于今天的能源企业和工业企业来说尤为重要。BHC3生产计划优化将贝克休斯的制造和技术专长与C3 AI的领先技术相结合，能够帮助运营企业更好地预测材料生产，从而服务于客户。”

如需了解有关BHC3产品的更多信息，请访问BakerHughesC3.ai。

关于C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE:AI)是一家领先的企业级AI软件提供商，致力于加速数字化转型。C3 AI提供一系列全面整合的产品：用于开发、部署和运行大规模AI应用程序的端到端平台C3 AI® Suite；针对特定行业的软件即服务(SaaS) AI应用程序组合C3 AI Applications；专为AI和机器学习而设计的行业专用CRM应用程序套件C3 AI CRM；以及利用数据科学解决日常业务问题的无代码AI解决方案C3 AI Ex Machina。C3 AI系列产品的核心是由模型驱动的开放式AI架构，可大幅简化数据科学和应用程序开发。如需了解更多信息，请访问：www.c3.ai

关于贝克休斯

贝克休斯(NYSE:BKR)是一家能源科技公司，为全球能源和工业客户提供解决方案。公司拥有长达一个世纪的悠久历史，在全球120多个国家开展业务，而我们的创新技术和服务正在推动能源行业向前发展——为人类和地球带来更安全、更清洁、更高效的能源。请访问我公司网站 bakerhughes.com。

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