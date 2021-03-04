Telefónica Germany/O2選擇MATRIXX Software以實現下一代貨幣化

加州福斯特市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--5G貨幣化解決方案的全球領導者MATRIXX Software宣布，該公司已被Telefónica Germany/O 2 選中，以貨幣化合作夥伴的身分幫助其建立新的精益IT架構。Telefónica Germany/O 2 將部署MATRIXX數位商務平臺(Digital Commerce Platform)，包括其雲端原生CCS (Cloud Native CCS)，以實現消費者和企業服務的4G/5G/固定貨幣化。

Telefónica Germany/O 2 技術創新長Mallik Rao表示：「MATRIXX解決方案為Telefónica Germany/O 2 提供了一個現代化、可設定、雲端原生的計費平臺，專門用於我們未來的5G獨立網路，支援我們進一步改善客戶體驗，更快地進入市場並降低我們的IT營運成本。」

經過對多家供應商的嚴格評估，MATRIXX最終被選中，這是因為其獨特的產品導向方式提供了一系列豐富、靈活，並且可以由Telefónica Germany/O 2 客製化的功能，使其能夠快速構思和推出新的服務產品。另外，MATRIXX還展示了先進的5G就緒技術，以確保在未來幾年5G採用率激增的形勢下能夠提供不會過時的解決方案。

Telefónica Germany/O 2 正在利用先進的網路規模技術和解決方案，著手快速建立一套新的資訊技術架構。MATRIXX從一開始就採用開放式API架構，使其可以輕鬆整合到4G、5G和固定網路元素中並支援IT應用。新的IT堆疊部署完畢後將作為現代架構使用，以取代其老舊的計費和貨幣化系統。

MATRIXX執行長Glo Gordon表示：「在為5G演進做準備的過程中，Telefónica Germany/O 2 正在透過下一代架構改變業務敏捷性，並實現數位體驗的階躍式轉變。我們很榮幸能夠參與其中。」

關於MATRIXX Software

MATRIXX Software是通訊業5G貨幣化的全球領導者。MATRIXX服務於全球許多首屈一指的營運商集團、區域營運商和新興的數位服務提供者，所提供的雲端原生數位商務解決方案可實現無與倫比的商業和營運敏捷性。透過統一IT與網路，MATRIXX提供網路級融合計費系統(CCS)，可有效地實現基礎架構的超級擴展，以支援消費者服務、批發和企業市場。憑藉對卓越產品和客戶成功的不懈承諾，MATRIXX使企業能夠利用網路資產和業務敏捷性取得網路規模的成功。

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