Telefónica Germany/O2选择MATRIXX Software以实现下一代货币化

加州福斯特市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--5G货币化解决方案的全球领导者MATRIXX Software宣布，该公司已被Telefónica Germany/O 2 选中，以货币化合作伙伴的身份帮助其建立新的精益IT架构。Telefónica Germany/O 2 将部署MATRIXX数字商务平台(Digital Commerce Platform)，包括其云原生CCS (Cloud Native CCS)，以实现消费者和企业服务的4G/5G/固定货币化。

Telefónica Germany/O 2 首席技术创新官Mallik Rao表示：“MATRIXX解决方案为Telefónica Germany/O 2 提供了一个现代化、可配置、云原生的计费平台，专门用于我们未来的5G独立网络，支持我们进一步改善客户体验，更快地进入市场并降低我们的IT运营成本。”

经过对多家供应商的严格评估，MATRIXX最终被选中，这是因为其独特的产品导向方式提供了一系列丰富、灵活，并且可以由Telefónica Germany/O 2 定制的功能，使其能够快速构思和推出新的服务产品。另外，MATRIXX还展示了先进的5G就绪技术，以确保在未来几年5G采用率激增的形势下能够提供不会过时的解决方案。

Telefónica Germany/O 2 正在利用先进的网络规模技术和解决方案，着手快速建立一套新的信息技术架构。MATRIXX从一开始就采用开放式API架构，使其可以轻松集成到4G、5G和固定网络元素中并支持IT应用。新的IT堆栈部署完毕后将作为现代架构使用，以取代其老旧的计费和货币化系统。

MATRIXX首席执行官Glo Gordon表示：“在为5G演进做准备的过程中，Telefónica Germany/O 2 正在通过下一代架构改变业务敏捷性，并实现数字体验的阶跃式转变。我们很荣幸能够参与其中。”

关于MATRIXX Software

MATRIXX Software是通信行业5G货币化的全球领导者。MATRIXX服务于全球许多首屈一指的运营商集团、区域运营商和新兴的数字服务提供商，所提供的云原生数字商务解决方案可实现无与伦比的商业和运营敏捷性。通过将IT与网络相统一，MATRIXX提供网络级融合计费系统(CCS)，可高效地实现基础架构的超级扩展，以支持消费者服务、批发和企业市场。凭借对卓越产品和客户成功的不懈承诺，MATRIXX使企业能够利用网络资产和业务敏捷性取得网络规模的成功。

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