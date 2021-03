COURBEVOIE, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Overeenkomstig de normen van de Britse overheid zal DCS een krachtige nieuwe manier bieden om de identiteit van Britse paspoorthouders te helpen verifiëren, ondersteund door veiligheid en gebruikerservaring. Het helpt fraude voorkomen, versnelt controles en stelt mensen in staat hun identiteit te bewijzen voor zowel persoonlijke als online transacties.

Het DCS was voorheen alleen beschikbaar voor gebruik bij overheidstransacties, maar kan nu worden gebruikt door aan de pilot deelnemende bedrijven uit de particuliere sector om paspoortinformatie die door Britse burgers wordt verstrekt, te vergelijken met gegevens in het bezit van de overheid.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.