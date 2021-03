Baker Hughes e C3 AI lançam o aplicativo de otimização de cronograma de produção BHC3 para planejamento de demanda e programação de produção de manufatura

REDWOOD CITY, Califórnia, e HOUSTON, Texas--(BUSINESS WIRE)--A Baker Hughes (NYSE: BKR) e a C3 AI (NYSE: AI) anunciaram o lançamento do otimizador de programação de produção (Production Schedule Optimization, PSO) BHC3™, um aplicativo empresarial de IA para planejamento de demanda industrial e programação de produção de manufatura. O aplicativo melhora a cadeia de suprimentos e o desempenho de entrega para produtos altamente projetados, minimizando custos de manufatura gerando previsões de demanda do cliente industrial e programações ideais de produção, utilizando uma visão abrangente da atividade do comprador, materiais da cadeia de suprimentos, e operações de manufatura e distribuição.

O BHC3 PSO gera previsões precisas de demanda para operações industriais e de petróleo e gás, como também programações de manufatura e distribuição definidas, restrições operacionais, e a incerteza inerente associada a estas operações. O BHC3 PSO também gera percepções acionáveis para compradores, vendedores, analistas de estoque e programadores de produção para que façam ajustes em tempo quase real para operações industriais e de petróleo e gás. O aplicativo já está disponível para empresas de petróleo e gás e de manufatura globalmente, e é a mais recente adição ao crescente portfólio de aplicativos BHC3 de IA da aliança BakerHughesC3.ai.

O BHC3 PSO integra uma ampla variedade de entradas, incluindo disponibilidade de matérias-primas, mudanças de preços no mercado, pedidos de clientes prioritários, aumento de retrabalhos, e tempo de inatividade não planejado. Com o aplicativo, usuários podem otimizar metas entre atividades de manufatura e distribuição, incluindo minimização de estoque e maximização de resultados, considerando restrições operacionais incluindo política de armazenamento, desempenho de ativos e disponibilidade de recursos.

O BHC3 PSO já demonstrou sucesso com clientes testados. Por exemplo, uma grande empresa de processamento de hidrocarbonetos que configurou o aplicativo BHC3 PSO para uma fábrica de polipropileno foi capaz de otimizar as programações de produção e reduzir os custos de manufatura. Após um teste de 16 semanas, a empresa alcançou uma melhoria de 20% na precisão de previsão de demanda, gerando programações ideais de produção sem ajuste manual e adotando modelos de aprendizado de máquina.

“Estamos comprometidos a liderar e avançar na transformação digital de operações energéticas globalmente. Este aplicativo é o mais recente em uma série de novas soluções de IA que lançamos nos últimos meses, que permitem que clientes alcancem reduções significativas de custos, novos níveis de produtividade, e alinhamento organizacional para produtos altamente projetados e plantas industriais”, afirmou Ed Abbo, presidente e diretor de tecnologia da C3 AI. “O BHC3 Production Schedule Optimization suporta processos discretos, em lote, semilote, e processos contínuos de manufatura em ambientes de rede e de estágios múltiplos, entregando benefícios de custo e produção entre operações de refino e distribuição de petróleo, gás e químicos.”

“A IA empresarial possui a habilidade de gerar valor e entregar resultados para manufatura na cadeia de valores de energia”, afirmou Uwem Ukpong, vice-presidente executivo de regiões, alianças e vendas empresariais da Baker Hughes. “A otimização da cadeia de suprimentos e a redução dos custos de produção são especialmente relevantes hoje para empresas de energia e indústrias. O BHC3 Production Schedule Optimization combina a experiência em manufatura e tecnologia da Baker Hughes com a tecnologia líder da C3 AI para ajudar operadores a melhor prever a produção de materiais para atender seus clientes”.

