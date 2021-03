IDEMIA participera au projet pilote d’identité numérique du Gouvernement britannique

COURBEVOIE, France--(BUSINESS WIRE)--Conformément aux normes imposées par les autorités britanniques, le DCSfournira un puissant outil de vérification de l’identité des titulaires de passeports britanniques, axé sur la sécurité et l’expérience utilisateur. Il contribuera à lutter contre la fraude, à accélérer les contrôles et à permettre aux personnes de prouver leur identité, tant pour les transactions physiques que sur Internet.

Le DCS, qui n’était auparavant accessible qu’à des fins de transactions pour les pouvoirs publics, peut désormais être utilisé par les entreprises privées participant au projet pilote pour vérifier que les informations contenues dans les passeports des citoyens britanniques sont conformes à celles détenues par le gouvernement.

Avec le consentement des personnes concernées, les prestataires de services utiliseront la solution IDway d’IDEMIA pour vérifier instantanément que les informations figurant sur le passeport correspondent bien à celles enregistrées dans la base de données du service des passeports du Royaume-Uni. Le DCS renverra ensuite une réponse (oui ou non) quant à la validité des données du passeport. Les données personnelles sont protégées tout au long du processus de vérification.

Matt Warman, secrétaire d’État britannique aux infrastructures numériques déclare : « L’économie numérique du Royaume-Uni est en plein essor et nous tenons à ce que chacun puisse facilement prouver son identité en ligne sans compromettre ses informations personnelles, et à ce que les entreprises puissent procéder à des vérifications de manière sûre et sécurisée. Ce projet pilote est une étape importante de la démarche, il permettra de faciliter l’accès aux services financiers et de faire en sorte que de plus en plus de personnes puissent bénéficier de l’énorme potentiel qu’offrent les technologies ».

« IDEMIA est fier d’accompagner le Gouvernement britannique dans le lancement de cet important projet pilote. L’identité numérique sera au centre du développement économique national. IDEMIA investit depuis le début dans l’écosystème de l’identité numérique du Royaume‑Uni et accorde beaucoup d’importance à ce partenariat de longue date avec les autorités britanniques. Ce projet est une étape majeure garantissant davantage de confiance dans les identités numériques sur le marché, puisqu’il va permettre à chacun d’effectuer des transactions aussi sécurisées que possible et sans contact », déclare Philippe Barreau, Vice-président exécutif d’IDEMIA en charge de la Business Unit Public Security & Identity.

