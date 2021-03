OSAKA, Giappone e NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (“Takeda”) e Ovid Therapeutics Inc. (NASDAQ: OVID) (“Ovid”), una società biofarmaceutica impegnata nello sviluppo di farmaci che trasformano la vita delle persone con rare malattie neurologiche, oggi hanno annunciato che Takeda ha sottoscritto un accordo esclusivo ai sensi del quale Takeda si assicurerà i diritti globali, alla separazione da Ovid, per sviluppare e commercializzare il farmaco sperimentale soticlestat (TAK-935/OV935) per il trattamento di encefalopatie epilettiche dell'età evolutiva, compresa la sindrome di Dravet (DS) e sindrome di Lennox-Gastaut (LGS).

