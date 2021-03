Continua l’espansione di Lincotek Medical

BARTLETT, Tennessee--(BUSINESS WIRE)--Continua il programma d’investimento globale di Lincotek Medical nel settore dei dispositivi medicali volto ad espandere i propri stabilimenti e aiutare i produttori di apparecchiature originali a soddisfare la crescente domanda di protesi ortopediche a livello mondiale attraverso nuove tecnologie, l’automazione e la formazione della forza lavoro.

Gli sforzi attuati più di recente riguardano l’espansione del suo stabilimento di Bartlett, nell’area metropolitana di Memphis, dove la società ha di recente raddoppiato la superficie adibita alla produzione, ora pari a circa 25.000 piedi quadrati, a seguito dell’aggiunta di una nuova area di lavoro industriale. La società ha inoltre ampliato in misura considerevole la propria capacità nell’area dei rivestimenti tramite l’acquisto di due nuove apparecchiature automatizzate, un intercooler CAPS e uno spruzzatore al plasma a pressione atmosferica (air plasma spray, APS), in aggiunta a una sabbiatrice automatica, tutti creati dalla divisione del gruppo Apparecchiature.

Grazie all’installazione di un nuovo intercooler CAPS – una tecnologia brevettata all’avanguardia ampiamente riconosciuta per la realizzazione di avanzati rivestimenti porosi dotati di esclusive prestazioni a livello di materiali – Lincotek Medical potrà ora fare affidamento su due intercooler CAPS negli Stati Uniti, due nell’UE e due nella regione Asia Pacifico. Ciò si traduce in una qualità estremamente uniforme e replicabile dei rivestimenti in tutto il mondo attraverso lo stesso controllo di processo, assicurando prestazioni sempre di ottima qualità.

L’investimento nei rivestimenti è completato dalla nuova linea di spruzzatura al plasma a pressione atmosferica, basata sull’esclusivo duplice approccio di Lincotek che permette il passaggio da una linea all’altra, ottenendo parametri di rivestimento identici, grazie al semplice trasferimento dei programmi di produzione. La convalida dell’ampio portafoglio di rivestimenti per protesi ortopediche di Lincotek è sostenuta da molteplici master file depositati presso l’ente statunitense preposto al controllo dei farmaci e degli alimenti (Food and Drug Administration, FDA). Tutti gli input relativi al processo vengono monitorati e registrati per garantire l’affidabilità della qualità e assistenza agli OEM durante i controlli di processo.

Negli Stati Uniti, Lincotek Medical sta effettuando sostanziali investimenti anche nel ramo della manifattura additiva. Quale leader globale nel settore della produzione su commessa di dispositivi medicali utilizzando tecnologia additiva, e con diverse apparecchiature per la manifattura additiva già in produzione nello stabilimento di Bartlett, Lincotek Medical sta potenziando ulteriormente le proprie capacità di manifattura additiva basata su laser negli Stati Uniti. La società, il cui processo di manifattura additiva (additive manufacturing, AM) è stato convalidato ai fini dell’attestazione della conformità alle linee guida dell’FDA, ha investito in un team dedicato all’AM che fornisce assistenza agli OEM nella gestione di catene di approvvigionamento complesse attraverso soluzioni all’avanguardia. Un laboratorio metallurgico interno sostiene la produzione, garantendone la conformità ai massimi standard di qualità.

“Quando si tratta di tecnologia additiva per dispositivi medicali” ha affermato Francesco Bucciotti, Direttore generale USA, “Lincotek Medical è il partner di fiducia per gli OEM che garantisce la manifattura additiva di dispositivi affidabile ed efficiente sotto il profilo dei costi. La società, che ha avviato le operazioni di manifattura additiva di dispositivi medicali nel 2006, possiede solide competenze nello sviluppo e nella produzione additiva, il che si traduce per i suoi clienti nell’accelerazione dei tempi di commercializzazione.”

L’espansione della capacità nelle aree dei rivestimenti e della manifattura additiva permetterà alla società di tenersi al passo con la crescita del mercato e ne accrescerà considerevolmente la flessibilità e la capacità produttiva; gli OEM del settore ortopedico trarranno vantaggio dalla riduzione dei tempi di commercializzazione a livello globale e dal miglioramento delle capacità di mitigazione dei rischi.

Gennaro D’Andrea, Direttore generale della divisione Lincotek Medical, ha dichiarato: “Nonostante le peculiari difficoltà poste dal COVID-19 nel 2020, il team di Lincotek Medical ha continuato a sostenere in modo concreto gli OEM lanciando prodotti che hanno riscosso ampio successo in entrambe le aree dei rivestimenti e dell’AM. La domanda di protesi ortopediche continua a crescere e Lincotek Medical è pronta a sostenere gli OEM con la capacità, la tecnologia e l’esperienza necessarie per la realizzazione di prodotti d’alta qualità.”

Informazioni su Lincotek Medical Lincotek Medical, con sede generale a Trento in Italia, è un produttore su commessa di portata globale operante nei seguenti settori: ortopedia, traumatologia, medicina vertebrale e odontoiatria. Lincotek Medical è la divisione medica di Lincotek, un gruppo operante su scala globale da oltre 45 anni. L’azienda impiega più di 1.100 dipendenti dislocati presso 16 stabilimenti di produzione in Europa, nel Nord America e in Asia.

Per ulteriori informazioni, visitate lincotekmedical.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.