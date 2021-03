AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--SoftServe, een toonaangevende digitale autoriteit en adviesbureau, heeft zich aangesloten bij het NVIDIA Partner Network (NPN) Service Delivery Program als Preferred Professional Services Partner. Als lid van het Service Delivery Partner – Professional Services (SDP-PS) -programma heeft SoftServe toegang tot de diepgaande leer- en kunstmatige intelligentie (AI) -gebieden van NVIDIA-producten en -oplossingen.

De NPN is een meerlagig programma dat rijke voordelen biedt aan partners die diepgaande expertise ontwikkelen in NVIDIA GPU-versneld computergebruik, winstgevende inkomsten genereren, nieuwe klanten werven en een grotere accountpenetratie bij bestaande klanten stimuleren. Als Preferred Partner heeft SoftServe toegang tot exclusieve technische hulpmiddelen, waaronder trainingstools, producten en technologie, en doorverwijzingsprikkels.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.