SoftServe rejoint le Programme de prestation de services du Réseau de partenaires NVIDIA

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--SoftServe, autorité du numérique et société de conseil, de premier plan, a rejoint le Programme de prestation de services du Réseau de partenaires NVIDIA (NVIDIA Partner Network, NPN) en tant que Partenaire privilégié en prestation de services professionnels. En tant que membre du programme de Partenaire en prestation de services professionnels (Service Delivery Partner - Professional Services, SDP-PS), SoftServe a accès aux produits et solutions de NVIDIA dans les domaines de l’apprentissage profond et de l’intelligence artificielle (IA).

Le NPN est un programme à plusieurs niveaux qui offre de généreux avantages aux partenaires développant des compétences approfondies d’experts en calcul accéléré par les processeurs graphiques NVIDIA, générant une croissance rentable du chiffre d’affaires et l’acquisition de nouveaux clients, ajoutée à une pénétration de comptes supérieure auprès des clients existants. En tant que Partenaire privilégié, SoftServe accède à des ressources d’habilitation technique exclusives, notamment à des outils, produits et technologies de formation, ainsi qu’à des incitations aux recommandations.

« Le fait de rejoindre le Programme de prestation de services du NPN nous permet d’associer nos compétences d’experts en apprentissage automatique (AA), apprentissage profond, et intelligence artificielle (IA) de pointe, avec les processeurs graphiques et structures de NVIDIA, afin d’accélérer la transformation numérique de nos clients par le biais des solutions d’IA », a déclaré Iurii Milovanov, directeur de l’IA et des sciences de données, chez SoftServe. « En rejoignant le NPN, nous sommes en mesure de développer des solutions à l’avant-garde de la technologie, qui génèrent des résultats commerciaux décisifs pour les entreprises. »

« SoftServe apporte ses antécédents remarquables en matière d’IA, au réseau de NVIDIA qui compte des partenaires de choix dotés d’une longue expérience dans le domaine des technologies NVIDIA », a souligné pour sa part, Craig Weinstein, vice-président de l’Organisation des partenaires sur le continent américain, chez NVIDIA. « Le fait de rejoindre le NPN permet à SoftServe d’accélérer l’exécution de sa mission consistant à offrir aux entreprises des solutions d’IA hautement évolutives. »

SoftServe utilise l’IA et l’AA pour concevoir des produits et solutions, basés sur les données, afin de résoudre des défis commerciaux complexes et d’aider les clients à transformer leur organisation en vue d’atteindre une véritable efficience opérationnelle, tout en libérant l’information nécessaire pour alimenter l’innovation. Pour en savoir plus sur le large éventail d’offres de services de SoftServe, veuillez visiter www.softserveinc.com.

