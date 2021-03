FOSTER CITY, Californië--(BUSINESS WIRE)--MATRIXX Software, de wereldleider in 5G-oplossingen voor het genereren van inkomsten, heeft aangekondigd dat ze door Telefónica Duitsland/O 2 zijn geselecteerd als hun partner voor het genereren van inkomsten bij het opzetten van zijn nieuwe, gestroomlijnde IT-architectuur. Telefónica Germany / O 2 zal het MATRIXX Digital Commerce Platform, inclusief zijn Cloud Native CCS, inzetten voor het genereren van inkomsten via 4G / 5G / Fixed uit consumenten- en bedrijfsdiensten.

“De MATRIXX-oplossing biedt Telefónica Duitsland/O 2 een modern, configureerbaar en cloud-native oplaadplatform, speciaal voor ons toekomstige stand-alone 5G-netwerk, dat ons ondersteunt om de klantervaring verder te verbeteren, sneller naar de markt te gaan en onze IT-bedrijfskosten te verlagen,” zei Mallik Rao, CTIO, Telefónica Duitsland / O 2 .

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.