Telefónica Germany/O2 choisit le logiciel de MATRIXX pour la monétisation de nouvelle génération

FOSTER CITY, Californie--(BUSINESS WIRE)--MATRIXX Software, leader mondial dans le domaine des solutions de monétisation de la 5G, a annoncé avoir été sélectionnée par Telefónica Germany/O 2 en tant que partenaire de monétisation dans le cadre de l’établissement de sa nouvelle architecture informatique allégée. Telefónica Germany/O 2 déploiera la solution MATRIXX Digital Commerce Platform, y compris son système de tarification convergé cloud natif, pour la monétisation des services 4G/5G/Fixes destinés aux consommateurs ainsi qu’aux entreprises.

« La solution de MATRIXX fournit à Telefónica Germany/O 2 une plateforme de tarification moderne, configurable et cloud native, notamment pour notre futur réseau autonome 5G, qui nous permet d’améliorer davantage l’expérience clients, d’accélérer la commercialisation, et de réduire nos coûts d’exploitation informatique », a déclaré Mallik Rao, directeur informatique chez Telefónica Germany/O 2 .

À l’issue d’une évaluation rigoureuse de nombreux prestataires, MATRIXX a été sélectionnée en raison de son approche axée sur les produits, qui fournit un riche ensemble de fonctionnalités flexibles et qui peut être personnalisé par Telefónica Germany/O 2 afin de concevoir et lancer rapidement de nouvelles offres de services. MATRIXX a également proposé la technologie compatible 5G la plus avancée, offrant l’assurance d’une solution évolutive à mesure de l’augmentation des taux d’adoption de la 5G dans les prochaines années.

Telefónica Germany/O 2 s’apprête à déployer rapidement une nouvelle architecture informatique en tirant parti de technologies et de solutions avancées à l’échelle du Web. MATRIXX a été construite dès sa création avec des API ouvertes afin de s’intégrer facilement avec les éléments de réseaux 4G, 5G et fixes ainsi qu’avec les applications informatiques complémentaires. Une fois déployée, la nouvelle pile informatique servira d’architecture moderne afin de remplacer ses anciens systèmes de tarification et de monétisation.

Glo Gordon, PDG de MATRIXX, a déclaré : « Telefónica Germany/O 2 ouvre la voie à une architecture de nouvelle génération destinée à transformer l’agilité de l’entreprise ainsi qu’à délivrer une transformation progressive de l’expérience numérique, à l’heure où la société se prépare à l’évolution de la 5G. Nous sommes fiers de participer à cet effort. »

À propos de MATRIXX Software

MATRIXX Software est le leader mondial de la monétisation 5G pour l’industrie des communications. Au service de bon nombre des plus grands groupes d’opérateurs, opérateurs régionaux et fournisseurs de services numériques émergents, au monde, MATRIXX fournit une solution de commerce numérique en nuage, qui assure une agilité commerciale et opérationnelle inégalée. En unifiant les technologies de l’information et les réseaux, MATRIXX fournit un système de tarification convergé (CCS) de qualité réseau, permettant une évolutivité efficace et à très grande échelle, de l’infrastructure, pour prendre en charge les services aux consommateurs, les marchés de gros et professionnels. À travers son engagement indéfectible envers l’excellence de ses produits et la réussite de ses clients, MATRIXX permet aux entreprises de mobiliser leurs actifs réseau et leur agilité métier, en vue d’assurer leur réussite à l’échelle du Web.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.