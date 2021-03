Red Fox ID e Cepton permitem pedágios livres de barreiras, em alta velocidade no mundo inteiro com soluções de alto desempenho baseadas em lidar

Cepton’s MMT®-powered Sora-P lidars feature an industry-leading 380 Hz frame rate to deliver 1140 line scans per second, providing high-fidelity profiling of vehicles passing at highway speeds. © 2021 Cepton Technologies.

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--É esperado o lançamento de um sistema eletrônico de pedágio de última geração que utiliza sensores lidar de alto desempenho da Cepton e uma solução de identificação de veículos de ponta da Red Fox ID, a ser implantado em uma importante autoestrada cruzando múltiplos estados nos EUA, prometendo assim pedágios rápidos, altamente precisos, livre de barreiras e em tempo real para permitir fluxos de tráfego suaves. Isto marca o amadurecimento da profunda parceria entre a Cepton e a Red Fox ID para trazer soluções inovadoras e automatizadas de pedágio para importantes clientes na América do Norte, Europa, Oriente Médio e África (Europe, the Middle East and Africa, EMEA) e Ásia.

Baseada em uma cooperação prolongada com o provedor líder de soluções lidar Cepton, a Red Fox ID – uma designer e desenvolvedora líder de identificação de veículos e soluções de classificação – desenvolveu um sistema de pedágio de múltiplas faixas e de fluxo livre chamado Quantum, que é capaz de detectar, registrar e classificar veículos de qualquer tamanho ou tipo com precisão em velocidades de rodovia. O Quantum utiliza a Micro Motion Technology (MMT®) da Cepton, baseada em sensores lidar Sora™-P60 ou Sora™-P90 para definição de perfil de veículos em alta resolução, para permitir que integradores e operadores de estradas alcancem cobrança do cliente altamente precisa em tempo real, com pedágio de fluxo livre e sem barreiras.

Para pedágios serem cobrados corretamente com base na classe do veículo, os sistemas de pedágio tradicionais geralmente oferecem cabines para processamento manual ou dependem de infraestrutura de redução de velocidade do veículo, para dar tempo capturar as informações do veículo. Isto pode causar congestionamento, aumento nas emissões e frustração nos clientes. Sistemas mais avançados que buscam permitir pedágios mais rápidos, entretanto, estão sujeitos a erros significativos, como não alcançar veículos ou classificar veículos incorretamente, devido às conhecidas limitações dos sensores utilizados atualmente, como câmeras e sensores no solo baseados no peso. Erros na classificação de veículos podem causar significativas consequências nos custos operacionais para operadores de pedágios, com perdas levando a receitas mais baixas. Com pedágios processando milhões de veículos anualmente, o impacto acumulado de imprecisões e erros geram significativos custos administrativos, prejuízos e insatisfação de clientes.

A solução Quantum da Red Fox ID aborda tais desafios adicionando uma camada extra de precisão ao sistema de pedágios, integrando a exclusiva tecnologia lidar da Cepton. Um sistema instalado em torre utilizando Quantum é assim capaz de detectar e registrar veículos, mesmo quando eles mudam de faixa. A solução Quantum habilitada por lidar captura e extrai informações de alta qualidade, como velocidade, tamanho e classe do veículo. Todas estas informações são utilizadas como uma entrada para um sistema de cobrança separado para computar e aplicar o valor apropriado do pedágio. O Quantum também pode direcionar sistemas baseados em câmeras na torre para capturar as placas dianteiras e traseiras dos veículos, caso o transponder não seja detectado. Através destas inovações, o Quantum demonstrou uma precisão de detecção de veículo em todas as condições de tráfego de 99,96%, uma precisão de classificação de eixos em todas as condições de tráfego de 99,9% e uma precisão de comprimento do veículo de aproximadamente 5%. Este desempenho de classe mundial é habilitado pela inovadora família de sensor Sora-P que foi testado e comprovado durante testes prolongados, incluindo várias condições climáticas e de luminosidade.

O lidar Sora-P90 lançado recentemente possui uma taxa de quadros de 380 Hz, líder no setor, para entregar 1140 varreduras de linha por segundo, oferecendo definição de veículos de alta fidelidade trafegando em velocidades de autoestrada. Alimentado pelo MMT® patenteado da Cepton, livre de rotação, sem fricção e sem espelhos, o Sora-P90 é durável, confiável e escalável, tornando-o idealmente adequado para aplicações de pedágios automatizados. Além disso, com seu campo de visão horizontal de 90°, o lidar pode ser instalado utilizando uma torre em vez de requerer dois sensores e torres separadas, tornado a implantação geral mais econômica para integradores de sistema de pedágio.

Com sua experiência inigualável em criar soluções inovadoras de pedágio, e profundo conhecimento da tendência do setor de abandonar sistemas de pedágios baseados em loop de solo, para adotar sistemas suspensos baseados em torres da próxima geração alimentados por avançadas tecnologias de sensores, a Red Fox ID tem trabalhado com a Cepton em múltiplos testes e provas de projetos conceituais no mundo desde 2019. Isto permitiu que ambos os parceiros expandam a aplicação de inteligência lidar avançada para pedágios de alta precisão em autoestradas e rodovias em uma crescente lista de países, nos EUA, EMEA e Ásia.

Steve Bird, diretor executivo da Red Fox ID, afirmou: “O impulso do nosso setor para soluções de pedágio suspenso falhou em materializar no convencional, devido, primariamente, à falta de sensores capazes de alcançar os altos níveis de precisão requeridos para um moderno produto de pedágio. As inovações técnicas habilitadas pela Cepton nos oferece novas opções de projetos. Melhorias na resolução dos dados, a habilidade para enfrentar a ampla variedade de condições relacionadas ao clima, e o desenvolvimento de um sensor com um tempo de vida em serviço adequado para tornar pedágios possíveis, pela primeira vez, para que desenvolvêssemos um sistema de pedágio preciso, suspenso e de fluxo livre. Nossa parceria com a Cepton será um divisor de águas para o mercado de pedágios”.

Dr. Jun Pei, diretor executivo da Cepton, acrescentou: “Está muito claro que as utilizações de lidar vão muito além de funcionar como os ‘olhos’ de veículos autônomos. Nossa tecnologia lidar possui um grande impacto em tornar a infraestrutura de transportes mais inteligente, mais segura, mais ecológica e mais eficiente, como podemos ver com os testes da Quantum altamente bem sucedidos no mundo real. A chave para o sucesso de operadores de pedágio e provedores é o mínimo erro e rendimento máximo, e estamos empolgados com a parceria com a Red Fox ID para ajudar nossos clientes em comum a alcançar este objetivo com nossa tecnologia lidar, líder do mercado. Esperamos trabalhar com eles para expandir nossa parceria mundialmente”.

Sobre a Cepton Technologies, Inc.

A Cepton oferece soluções de última geração, inteligentes, baseadas em lidar para uma variedade de mercados como automotivo (ADAS/AV), cidades inteligentes, espaços inteligentes e aplicações industriais inteligentes. A tecnologia lidar baseada na MMT® patenteada da Cepton possibilita soluções confiáveis, com capacidade de escala e economicamente acessíveis que proporcionam percepção tridimensional de longo alcance e alta resolução 3D para aplicações inteligentes.

Fundada em 2016 e liderada por veteranos do setor com mais de duas décadas de experiência conjunta em diversas tecnologias avançadas nos campos de lidar e imagens, a Cepton se dedica à comercialização de soluções lidar de alto desempenho e qualidade no mercado de massa. A Cepton está sediada em San Jose, Califórnia, EUA, com presença na Alemanha, Canadá, Japão e Índia, para atender uma base global de clientes em rápido crescimento. Para mais informações, visite www.cepton.com e siga-nos no Twitter e LinkedIn.

Sobre a Red Fox ID Limited

A Red Fox ID é um provedor de tecnologia, primariamente para o mercado global de pedágios e também para mercados mais amplos de sistemas de transporte inteligente (Intelligent Transportation System, ITS).

Uma empresa com mais de três décadas de experiência comprovada no fornecimento de soluções inovadoras e arrojadas líderes no setor para o mundo, em todas as condições meteorológicas de detecção e classificação automática de veículos (Automatic Vehicle Detection and Classification, AVDC) com várias faixas e fluxo livre. Integradores de sistemas, autoridades de pedágio e operadores de estradas escolhem a Red Fox ID por sua experiência em integração e habilidade em sistemas de pedágio às margens da via, desde o software às margens da via a Red Fox ID possui especialistas de domínio das indústrias mais avançadas de AVDC.

Para mais informações, visite www.redfoxid.co.uk ou entre em contato com sales@redfoxid.co.uk ou ligue para +44 7866845819.

