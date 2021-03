Telefónica Alemanha/O2 seleciona MATRIXX Software para monetização de próxima geração

FOSTER CITY, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A MATRIXX Software, líder global em soluções de monetização 5G, anunciou que foi selecionada pela Telefónica Alemanha/O 2 como sua parceira de monetização na configuração de sua nova arquitetura de TI enxuta. A Telefónica Alemanha/O 2 implantará a plataforma de comércio digital MATRIXX, incluindo seu Cloud Native CCS, para monetização 4G/5G/fixa de serviços corporativos e de consumidor.

“A solução MATRIXX fornece à Telefónica Alemanha/O 2 uma plataforma de carregamento nativa da nuvem moderna, configurável especialmente para nossa futura rede 5G autônoma, que nos ajuda a melhorar ainda mais a experiência do cliente, entrar no mercado mais rapidamente e reduzir nossos custos operacionais de TI”, disse Mallik Rao, CTIO da Telefónica Alemanha/O 2 .

Após uma avaliação rigorosa de vários fornecedores, a MATRIXX foi escolhida por causa de sua abordagem única voltada para o produto que fornece um rico conjunto de recursos flexíveis que podem ser personalizados pela Telefónica Alemanha/O 2 para que possa conceber e lançar rapidamente novas ofertas de serviço. A MATRIXX também demonstrou a mais avançada tecnologia pronta para 5G, garantindo uma solução preparada para o futuro à medida que as taxas de adoção de 5G aumentem nos próximos anos.

A Telefónica Alemanha/O 2 está se movendo para apresentar rapidamente uma nova arquitetura de TI, alavancando tecnologias e soluções de escala web avançadas. O MATRIXX foi arquitetado desde o início com APIs abertas para que se integre facilmente a elementos de rede 4G, 5G e fixas e suporte a aplicativos de TI. Uma vez implantada, o novo stack de TI servirá como a arquitetura moderna para substituir seus sistemas legados de cobrança e monetização.

Glo Gordon, diretor executivo da MATRIXX, disse: “A Telefónica Alemanha/O 2 está abrindo caminho com uma arquitetura de próxima geração para transformar a agilidade dos negócios e oferecer uma mudança radical na experiência digital enquanto se preparam para a evolução 5G. Estamos honrados em fazer parte desse esforço”.

Sobre a MATRIXX Software

A MATRIXX Software é líder global em monetização 5G para a indústria de comunicações. Atendendo a muitos dos maiores grupos de operadoras do mundo, operadoras regionais e provedores de serviços digitais emergentes, a MATRIXX oferece uma solução de comércio digital nativa em nuvem que permite agilidade comercial e operacional incomparável. Unificando TI e redes, a MATRIXX oferece um sistema de cobrança convergente (CCS) de nível de rede, permitindo o hiperescalonamento eficiente da infraestrutura para oferecer suporte a serviços ao consumidor, atacado e mercados corporativos. Por meio de seu compromisso implacável com a excelência do produto e o sucesso do cliente, a MATRIXX capacita as empresas a aproveitar os ativos de rede e a agilidade dos negócios para ter sucesso em escala da web.

