REDWOOD CITY, Californië & HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Baker Hughes (NYSE: BKR) en C3 AI (NYSE: AI) hebben de lancering aangekondigd van BHC3™ Production Schedule Optimization (PSO), een zakelijke AI-applicatie voor industriële vraagplanning en productieplanning. De applicatie verbetert de supply chain en leveringsprestaties voor geavanceerde producten, terwijl de productiekosten worden geminimaliseerd door voorspellingen van de industriële klantvraag en optimale productieschema’s te genereren met behulp van een holistisch beeld van de koperactiviteit, supply chain-materialen en fabricage- en distributieactiviteiten.

