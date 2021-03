AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--SoftServe, prestigiosa società di consulenza e autorevole voce del settore digitale, ha aderito al programma di distribuzione dei servizi (Service Delivery Program, SDP) della rete di partner NVIDIA (NVIDIA Partner Network, NPN) in veste di partner preferenziale per i servizi professionali (Professional Services, PS). Come membro del programma Service Delivery Partner - Professional Services (SDP-PS), SoftServe è autorizzata ad accedere alle aree dell’apprendimento automatico e dell’intelligenza artificiale (artificial intelligence, AI) dei prodotti e delle soluzioni NVIDIA.

NPN è un programma su più livelli che offre consistenti vantaggi ai partner che sviluppano competenze approfondite nel campo dell’elaborazione con accelerazione GPU NVIDIA, registrano crescite del fatturato, acquisiscono nuovi clienti e promuovono una maggiore fidelizzazione della clientela.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.