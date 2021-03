OSAKA, Japan & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (“Takeda”) en Ovid Therapeutics Inc. (NASDAQ: OVID) (“Ovidius”), een biofarmaceutisch bedrijf dat zich voor het ontwikkelen van geneesmiddelen die het leven van mensen met zeldzame neurologische aandoeningen veranderen, kondigde vandaag aan dat Takeda een exclusieve overeenkomst is aangegaan waarbij Takeda bij sluiting van Ovidius wereldwijde rechten zal verwerven om de onderzoeksgeneeskunde soticlestat (TAK-935 / OV935) te ontwikkelen en op de markt te brengen. voor de behandeling van ontwikkelings- en epileptische encefalopathieën, waaronder het syndroom van Dravet (DS) en het syndroom van Lennox-Gastaut (LGS).

