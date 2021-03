FOSTER CITY, California--(BUSINESS WIRE)--MATRIXX Software, leader globale nel campo delle soluzioni di monetizzazione 5G, ha annunciato di essere stata scelta da Telefónica Germany/O 2 come partner per la monetizzazione nel progetto di allestimento della propria nuova architettura IT agile. Telefónica Germany/O 2 utilizzerà la piattaforma per il commercio digitale di MATRIXX, comprendente il software CCS nativo per il cloud, per la monetizzazione su rete 4G/5G/fissa dei consumatori e dei servizi per le imprese.

“La soluzione di MATRIXX fornisce a Telefónica Germany/O 2 una piattaforma di addebito moderna, configurabile e nativa del cloud, ideale soprattutto per la nostra futura rete 5G autonoma, che ci aiuterà a migliorare ulteriormente l’esperienza dei clienti, velocizzare la commercializzazione e ridurre i costi operativi dell’infrastruttura IT”, ha dichiarato Mallik Rao, responsabile dell’innovazione tecnologica di Telefónica Germany/O 2 .

Dopo una rigorosa valutazione di vari fornitori, la scelta è caduta su MATRIXX in virtù del suo esclusivo approccio basato sui prodotti, in grado di offrire un’ampia gamma di versatili funzioni che potranno essere personalizzate da Telefónica Germany/O 2 per consentire lo sviluppo e il lancio in tempi rapidi di un nuovo portafoglio di servizi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.