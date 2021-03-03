匯橋資本集團加入RefleXion的投資者組合

加州海沃德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--率先將生物學引導放射治療(BgRT)*用於各期癌症的腫瘤治療公司RefleXion Medical今天宣佈，其D輪融資成功增資4,000萬美元，加上2020年籌集的1.1億美元，使D輪融資總額達到1.5億美元。匯橋資本集團(Ally Bridge Group, ABG)是同類一流的後期生命科學科技領域的主要投資商，在美國和亞洲的私募和公募市場均擁有深厚的專業知識。

匯橋資本創始人、首席執行官兼首席投資官于凡(Frank Yu)表示：「隨著RefleXion的新型生物學引導放射治療趨於商業化，匯橋很高興能在此時加入其藍籌投資者組合。新型生物學引導放射治療是轉移性癌症患者迫切需要的新療法，我們認為這是具有顛覆性的治療方式。若要減輕全球日益增長的癌症經濟負擔，則需要不同療法的創新組合，我們認為RefleXion完全能夠與藥品併用以成就空前的患者治療結果。我們很高興在RefleXion的新轉捩點將其添加到我們的尖端生命科學公司陣容中。」

RefleXion總裁兼行政總裁Todd Powell表示：「在考慮我們進軍亞洲市場的策略時，與匯橋資本的這一策略性關係具有寶貴價值。他們對投資即將上市的新型療法富有經驗，而隨著我們尋求建立全球性業務版圖，這將使我們受益。上述追加的資金將幫助我們延續自2020年中期啟動商業化以來所經歷的充滿前景的市場增長。」

搭載BgRT*的RefleXion X1機器旨在克服現有放射治療侷限於一兩種腫瘤的技術侷限性。一旦上市，RefleXion將在同一療程中升級BgRT，以治療所有可見的腫瘤，甚至包括那些隨呼吸或消化等軀體功能而迅速位移的腫瘤。

關於RefleXion Medical

RefleXion是一家私人控股公司，致力於開發首款生物學引導放射治療系統，該系統代表著從單一腫瘤療法到一天內同一療程能治療多個已轉移的腫瘤方面的重大策略變化。目前，RefleXion X1機器已獲准用於提供軀體立體定位放射治療(SBRT)、立體定位放射手術(SRS)和強度調控放射治療(IMRT)。公司同時也在開發BgRT*，其整合正電子電腦斷層掃描(PET)影像資料，使腫瘤能連續發出信號指示其位置。BgRT技術將上述資料與線性加速器同步，以亞秒級延遲期將放射治療引導至腫瘤。

關於匯橋資本

匯橋資本集團(ABG)由于凡先生創立，是專注於醫療保健的全球性投資集團，總部位於紐約和香港。于先生及其團隊的傲人業績始於2011年在中國成功地進行醫療保健投資，此後逐漸發展為全球性的醫療保健投資者。如今，ABG及其分支機搆掌管近30億美元的資產以及美國、歐洲和中國一批世界頂級創新的生命科學公司和技術組合。

* RefleXion™ X1 BgRT功能需要510(k)認證；該組件未上市發售。

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