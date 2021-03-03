C3 AI和貝克休斯將提供企業AI解決方案，加速PETRONAS數位轉型

加州紅木市和休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--C3 AI (NYSE: AI)和貝克休斯(Baker Hughes)今天宣佈與馬來西亞的能源和解決方案跨國公司馬來西亞國家石油公司（PETRONAS）進行人工智慧(AI)合作，將把BakerHughesC3.ai (BHC3)技術應用到PETRONAS的策略性數位轉型計畫中。

PETRONAS為馬來西亞國家石油和天然氣資源的管理機構，在能源業務中全面實施數位轉型計畫，從資料中提取價值。採用AI為提高油氣生產效率、資產完整性和安全性的整體計畫的一部分，將協助PETRONAS利用科技的力量來提供清潔、高效的能源解決方案。

PETRONAS將與貝克休斯和C3 AI的能源科技、資料科學和AI專家合作，專注於提高關鍵業務運作中能源資產的可靠性。PETRONAS將利用Microsoft Azure來部署BHC3™ Reliability應用程式，進一步加強燃氣渦輪機的維護計畫，並在獨立專案中偵測異常情況以提高控制閥的可靠性，防止停機。

PETRONAS專案交付與科技資深副總裁Samsudin Miskon表示：「PETRONAS利用數位的力量作為加速器、科技作為差異化因素、資料作為資產，以此來解決當今的能源需求。PETRONAS致力於加速數位轉型，提高生產力、效率、能見度、安全性和性能。AI的預測性智慧對於應付這些需求至關重要，而這只有在AI大規模加速成果生成的情況下才有可能實現。」

貝克休斯區域、聯盟及企業銷售執行副總裁Uwem Ukpong表示：「這項計畫將鞏固貝克休斯與PETRONAS之間牢固的合作關係，可提高生產力和效率，帶來更清潔、更安全的能源。AI將在數位轉型計畫中扮演重要角色，使今日的能源需求與未來的能源轉型相關聯。在PETRONAS引領數位轉型、全面部署企業AI之際，我們很高興能與其合作。」

C3 AI總裁兼科技長Ed Abbo表示：「PETRONAS選擇貝克休斯和C3 AI的BHC3技術凸顯出加速數位轉型計畫的決心，這些計畫在策略上履行讓能源更清潔的承諾。貝克休斯深厚的能源科技專長，加上C3 AI在過去10年中開發的AI技術，促使領導者採用AI作為能源產業的變革性數位技術。」

微軟(Microsoft)亞太區總裁Andrea Della Mattea表示：「能源產業正處在重大轉型時期。借助雲端和AI解決方案的力量，貝克休斯、C3 AI和PETRONAS正在幫助加強工人安全，透過設備維護以減少排放，並在能源產業的轉型中邁出重要一步。」

貝克休斯此前於2021年2月9日宣佈此項消息。如欲查看新聞稿，請點選此處瀏覽貝克休斯網站。

關於C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE: AI)是首屈一指的企業AI軟體提供商，致力於加速數位轉型。C3 AI提供一系列全面整合的產品：用於開發、部署和運行大規模AI應用程式的端到端平臺C3 AI® Suite；針對特定產業的軟體即服務(SaaS) AI應用程式組合C3 AI Applications；專為AI和機器學習而設計的產業專用CRM應用程式套件C3 AI CRM；以及利用資料科學解決日常業務問題的無程式碼AI解決方案C3 AI Ex Machina。C3 AI系列產品的核心是由模型驅動的開放式AI架構，可大幅簡化資料科學和應用程式開發。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.c3.ai。

關於貝克休斯：

貝克休斯(NYSE: BKR)是一家能源科技公司，為全球能源和工業客戶提供解決方案。公司擁有長達一個世紀的悠久歷史，在全球120多個國家經營業務，而我們的創新科技和服務正在推動能源產業向前邁進——為人類和地球帶來更安全、更清潔、更高效的能源。如欲瞭解更多資訊，請造訪：bakerhughes.com。

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